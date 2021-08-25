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У директоров 57 севастопольских школ появятся советники по воспитанию. Они начнут работать уже в новом учебном году. Об этом на заседании президиума Государственного совета России губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Президенту Владимиру Путину. Наш город вошёл в число 10 пилотных регионов, в школах которых с 1 сентября начинают работу советники директоров по воспитанию. В будущем такую должность планируется внедрить во все общеобразовательные учреждения России.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Я проводил встречу, у них горят глаза, они готовы к этой работе, понимают ее важность и ответственность, потому что именно от них будет зависеть успешность реализации этих пилотных программ воспитания, их доработка и, соответственно, получение первых результатов».

В свою очередь Президент России Владимир Путин отметил, что воспитательная работа – тонкий процесс, а, значит, педагоги должны не сухо давать детям знания, а увлекать, донося общечеловеческие ценности до юных сердец.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Что здесь важно: такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские, патриотические ценности, на историческое наследие наших народов. Но нельзя действовать, разумеется, под копирку, по единому шаблону. Нужно обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона. Россия – очень многообразная, разнообразная страна, в каждом регионе есть свои особенности. Но единством такого разнообразия и сильна Россия».

Однако севастопольские педагоги имеют значительный опыт работы в этом направлении: последние годы в городских школах преподаётся отдельный предмет об истории родного края – «Севастополеведение», о чём главе государства доложил Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Также в региональном компоненте в Севастополе много лет преподается Севастополеведение. Это не только часть урочного времени, но это и посещение наших знаменитых музеев: и «Херсонеса», и Музея обороны, и Музея 35-й береговой батареи, где, конечно, чувство патриотизма, понимания масштаба исторических процессов, происходивших на территории, прививается школьникам».