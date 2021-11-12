У ФСКР и реставраторов разошлись взгляды на исторический облик Севастополя

История с непонятными узорами, выдолбленными на исторических камнях, облицовывающих дом-памятник на Большой Морской, получила продолжение. В пятницу в споре о правильности технологии восстановления фасада дома №24 сошлись Фонд содействия капитальному ремонту, подрядчик работ и севастопольские реставраторы.

Съёмная группа телеканала «НТС» прибыла на Большую Морскую вместе с реставраторами Анатолием Пряшниковым и Анатолием Тумановым в 9 утра. Новая облицовка, украшенная «узорами Деда Мороза», не видна обычным прохожим – фасад скрывают строительные леса.

Но с боковой стороны становится отчётливо ясно – исторический камень буквально изборождён полосами и кругами, оставшимися от рабочего инструмента.

«В очередной раз у меня такой вопрос: производился ли здесь оперативно-технический надзор и строительный контроль за осуществлением этих работ? Где были технадзоры и кто дал добро на производство работ таким способом?», — возмутился Анатолий Пряшников.

Беспорядочно нанесённые волнистые узоры теперь украшают половину фасада здания.

К задаче придать камню фактурности и рельефности фирма «ПСК Норматив» подошла весьма своеобразно – вместо использования технологии бучардирования, они просто выдолбили на известняке борозды с помощью перфоратора с насадкой. Получились беспорядочные узоры.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия:

«Это какая-то наскальная живопись неандертальца. Хочу напомнить, что предметом охраны данного здания является архитектурно-художественные решения, тип материала и тип его обработки. Так вот здесь, если даже и было предусмотрено бучардирование, которое было изначально применено – так вот это не бучардирование. Это просто издевательство».

Бучардирование – особый метод обработки каменный и бетонных поверхностей. С помощью него материалу придают определенную шероховатость и фактурность.

Такая технология изначально была применена при строительстве этого дома. Нынешние методы не имеют ничего общего с нормами реставрации, убежден Анатолий Туманов.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества:

«В конце концов, нельзя менять внешний облик объекта. Мы видим, что тут происходит. Если раньше камни цокольного этажа были гладкими, там были просто скосы и углы, то теперь на камнях какие-то узоры Деда Мороза. Посмотрите, сколько от камней упало фрагментов в результате этого воздействия!»

Разницу между правильным и неправильным бучардированием аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия Анатолий Пряшников показал на примере – с собой он принес и инструмент, и обломок известняка:

«Сразу хочу сказать, это не с фасада. Не надо меня потом в чем-то обвинять. Хочу показать: что такое бучарда и какая у нас при этом получается фактура. Поехали».

«Вот посмотрите: ничего не замечаете? Так был и построен весь Севастополь. Но для этого нужно желание, нужны руки, нужны каменотесы и воля властей, чтобы навести наконец порядок в сфере реставрации. Потому что это, как мне кажется, уже финал. Мы достигли дна», – подвёл итог Анатолий Пряшников.

Во время съёмок сюжета к реставраторам подошёл представитель подрядчика – самарской фирмы «ПСК Норматив» Всеволод Шаров. Он сразу начал защищать свой «метод» обработки фасада здания.

«— Вы болеете за Севастополь?

— Да

— А вы бы взяли какой-нибудь объект и отреставрировали. А то вы только ходите и везде говорите

— У меня есть своя работа».

В районе 10 часов утра, съёмочная группа телеканала «НТС» вместе с реставраторами покинула объект, а Всеволод Шаров спешно вызвал на участок представителей Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя и Севнаследия. Руководство ФСКР предложило прокомментировать ситуацию на месте. Встреча состоялась спустя 6 часов, в 15:00.

Приехавшие поддержать подрядчика начали доказывать, что подобный рельеф был и у изначального фасада здания. Ещё выяснилось, что над каждым камнем работали разные люди, каждый видел по-своему.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, директор Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя:

«У нас в проекте не нарисован каждый камень, и он физически не может быть нарисован. Его делали разные люди, думаю, не меньше 20 человек работало при его постройке. У каждого был свой подход. Каждый работал по-своему. Где-то вертикально свисая, человек не мог ровную линию сделать – он делал её так, чтобы не было сколов».

Отдельный упор как руководство ФСКР, так и сам подрядчик делали на то, что работы на объекте всё ещё находятся на промежуточном этапе, в финальном варианте фасад будет выглядеть иначе, пропаханные борозды, якобы, отшлифуют.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, директор Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя:

«Сейчас мы смотрим на фасад, подготовленный к дальнейшему технологическому этапу. Это незавершенная часть стены. Сейчас говорить о глубине, направлении и том, что бросается в глаза – преждевременно. Давайте смотреть на дом в состоянии, когда он будет на приёмку».

Примечательно, что ещё 6 часов назад, когда съёмочная группа впервые прибыла на объект, представитель подрядчика Всеволод Шаров фактически заявлял, что эти выдолбленные борозды – именно финальная стадия работы:

«— Давайте в сухом остатке. Вы это хотите предъявить на сдачу?

— Мы это будем предъявлять, да.

— Нечего сказать».

Прибыть на место должны были, и специалисты Севнаследия. На участке действительно было несколько человек, однако представиться или даже ответить на базовые вопросы они отказались, проигнорировав обращения корреспондента. Отметим, что телеканал «НТС» уже около полугода пытается получить от руководителя Севнаследия Ирины Масликовой ответы на вопросы, в том числе, касающиеся реставрации домов центра города. Однако, интервью Ирина Николаевна постоянно откладывает с июля месяца и по сей день. Зато навстречу телеканалу «НТС» пошёл бывший сотрудник ФСКР, а ныне – аттестованный строительно-технический и стоимостный эксперт Министерства культуры России Георгий Гегиадзе.

Он отметил, что некоторые из облицовочных камней всё-таки обработаны удачно. Однако, из-за того, что с камнем работало около 20 человек, в целом картина напоминает лоскутное одеяло.

ГЕОРГИЙ ГЕГИАДЗЕ, аттестованный строительно-технический и стоимостный эксперт Министерства культуры РФ:

«Я бы на центральном фасаде не стал бы такое делать. Честное слово. Это испортит вид. Больше бы работал этим инструментом. А сзади всё выполнено – там зачистить и будет более-менее. Подрядчики работают электроинструментами. Это сроки. Электроинструменты ускоряют процесс. Соответственно, качество падает».

Эксперты настаивают – к вопросу реставрации центра Севастополя в принципе необходимо подходить более деликатно.

«- Как можно в проекте предусмотреть «бей зубилом по камню», который охраняется государством?

— Есть такой способ реставрации, восстановления.

— Бить зубилом по камню?

— Если положено бить зубилом по камню – значит надо бить зубилом по камню».

Независимые специалисты-реставраторы сошлись на мнении, что вновь посетят объект через две недели, чтобы посмотреть, как их рекомендации и обещанная шлифовка камня повлияют на внешний облик здания. Дмитрий Шпагин, в свою очередь, посоветовал не отвлекать рабочих от их обязанностей, потому как это влияет на сроки сдачи объекта.

«Наверное, к моему счастью и вашему сожалению, проведена достаточно большая работа при разработке проекта и получена историко-культурная экспертиза, где подписями пяти экспертов утверждено данное решение», – заявил директор местного ФСКР.

«Не вижу никаких оснований для того, чтобы 2,3,4,5 раз в неделю, выезжая на объекты, останавливать работы. Мы срываем подрядчику сроки выполнения работ», – сказал Дмитрий Шпагин.

«2 дня. Убиты два дня. Кому мне выставить счёт?», – возмутился представитель подрядчика.

В итоге остаётся неизвестным, как всё-таки будет выглядеть фасад исторического дома после реставрации.

Кирилл Попов, Елена Анисимова, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»