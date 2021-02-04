У главы администрации Симферополя появился восьмой заместитель

Александр Зинченко стал восьмым заместителем мэра Симферополя Елены Проценко, передает пресс-служба горадминистрации.

Аксенов: главы администраций в Крыму будут носить GPS-трекеры В сообщении уточняется, что Зинченко имеет стаж работы на военной, государственной и муниципальной службе более 17 лет.

«В рамках должностных обязанностей заместитель главы будет реализовывать полномочия администрации города в сферах внутренней и информационной политики, межнациональных отношений», – заключили в сообщении.