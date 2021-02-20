У коммунальщиков Симферополя воруют емкости для антигололедных реагентов

Коммунальщики Симферополя заявили об участившихся кражах емкостей для хранения противогололедного реагента, что усложняет их работу по уборке снега и наледи на улицах города. Об этом заявил директор МБУ «Город» Антон Гумен, передает пресс-служба городской администрации.

Возобновлено движение по трассе «Таврида» и «Крымскому мосту» — Аксенов «В последние дни наблюдается тенденция краж металлических контейнеров для противогололедного реагента гражданами для пользования в личных целях или сбыта, что является преступлением. Надеюсь, что горожане проявят свою сознательность и не будут совершать правонарушений», – подчеркнул он.

В расчистке пешеходных зон задействованы 255 сотрудников МБУ и девять единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.