У крымчанина обнаружили и изъяли 340 кустов конопли

Правоохранители обнаружили 340 кустов конопли в хозяйственном помещении одного из жилых домов в Бахчисарае, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму приговорили к тюрьме белоруса за попытку контрабанды марихуаны «В одном из домовладений в городе Бахчисарай в помещении хозяйственной постройки обнаружено и изъято более 340 растений конопли», — уточнили в сообщении.

На месте преступления правоохранители также обнаружили 700 грамм измельченного сухого растительного вещества. Экспертиза показала, что и это вещество является марихуаной.