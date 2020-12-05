«У меня есть шкатулка для самых добрых писем». Дед Мороз раскрыл свои тайны

В большом предновогоднем путешествии главного российского Деда Мороза Симферополь стал одной из остановок. Пятое, юбилейное, турне сказочного волшебника, в этом году проходит онлайн. Однако это не мешает выслушивать пожелания, исполнять мечты и общаться с поклонниками.

Маленькие симферопольцы на онлайн-встрече с Делом Морозом порадовали своими талантами, и засыпали самыми разными вопросами. Можно сказать, проинтервьюировали не хуже профессиональных журналистов. И деду пришлось раскрыть даже некоторые личные тайны…

Сверхскорость и медовые пряники

— Как лучше отправлять письма Деду Морозу? Мамы советуют то положить в холодильник, то на окошко, где письмо заберёт синичка или лисичка…