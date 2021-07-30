У мыса Фиолент перевернулся прогулочный катер с пассажирами, передает пресс-служба крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.

В Севастополе на два вечера отменили пассажирские катера в Инкерман Согласно информации пресс-службы, во время морской прогулки на расстоянии около 10 км от береговой линии, люди, находившиеся на судне, увидели в морской воде медузу.

«Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», – уточнили в сообщении.