У мыса Фиолент в Севастополе затонул прогулочный катер

У мыса Фиолент затонул прогулочный катер. Инцидент случился вечером в четверг. Сообщение на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступило в 18 часов. Сообщалось, что затонувшее судно находится в одной миле от мыса Фиолент. К месту бедствия отправилась дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Балаклава» на катере.

Нос затонувшего судна был виден из воды на один метр. К спасательным работам присоединился катер береговой охраны, который отбуксировал затонувшее судно ближе к берегу.

Потерпевших эвакуировали на берег проходившие мимо катера. Со слов капитана затонувшего судна, пострадавших и нуждающихся в медицинской помощи нет. По данным МЧС Севастополя, из воды спасли 9 человек, четверо из которых дети.

Утром в пятницу сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю начали работы по подъёму судна и буксировке его к месту стоянки.