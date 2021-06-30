У наркодилера в Севастополе изъяли полтора кг амфетамина

В Севастополе задержан дилер с крупной партией синтетических наркотиков, передает пресс-служба УМВД по города.

Крымчанин организовал в своей квартире наркопритон По данным ведомства, в лесу под Севастополем сотрудники ППС заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Когда он увидел полицейских, то попытался выбросить свою барсетку и скрыться, но правоохранители его задержали.

В сумке оказались 33 полимерных свертка с белым порошком. Экспертиза показала, что это амфетамин массой более полукилограмма.