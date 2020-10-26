У наркоторговца из Симферополя изъяли более пяти килограммов наркотиков

В Симферополе задержали наркоторговца и изъяли у него более пяти килограммов синтетических наркотиков, передает пресс-служба МВД по РК.

Жителя Евпатории будут судить за попытку продать наркотики в колонию В ходе спецоперации были изъяты различные наркотические средства и психотропные вещества – производное N-метилэфедрона, таблетки МDМА, мефедрон, амфетамин, кокаин, а также марихуана.

«В ходе обыска служебной квартиры оперативники нашли около 90 полимерных свертков с порошкообразными веществами, упаковочные материалы, весы, пакеты с запрещенными веществами. Также у 32-летнего жителя Симферополя обнаружен мобильный телефон, содержащий фотографии мест закладок наркотиков», — отметили в сообщении.