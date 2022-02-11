У поликлиник Балаклавы и Инкермана теперь единый номер регистратуры

Фото: пресс-служба Правительства СевастополяВ городской больнице №9, куда входят детские и взрослые поликлиники Балаклавы и Инкермана, появился единый номер регистратуры: +7 (8692) 41-71-68. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.

Режим работы контакт-центра: с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00.По телефону можно позвонить, чтобы вызвать врача на дом, записаться на приём, узнать график работы специалистов, открытия и закрытия больничного листа.Кроме того, в горбольнице №9 работает круглосуточная горячая линия и WhatsApp-приемная: +7 (978) 100-15-31.