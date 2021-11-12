У севастопольца изъяли около 150 тысяч пачек немаркированных сигарет

Правоохранители Севастополя задержали местного жителя, торговавшего немаркированными сигаретами, передает пресс-служба республиканского МВД России.

В Крыму изъяли у гражданина контрафактные сигареты на 500 млн рублей У мужчины изъяли 147 тысяч пачек.

«По предварительным подсчетам, стоимость продукции превышает 15 миллионов рублей. По месту жительства фигуранта также изъяты 900 тысяч рублей, компьютерная техника, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — уточнили в сообщении.