У симферопольца украли крупную сумму денег, мобильный телефон и часы

В Симферополе у местного жителя украли 60 тысяч рублей с банковской карты, а также мобильный телефон и наручные часы, передает пресс-служба МВД по республике.

В Крыму вор украл у казака сувенирную шашку стоимость 30 тысяч рублей Сотрудники ведомства выяснили, что пострадавший в одном из баров Симферополя познакомился с компанией и в ходе совместной вечеринки сообщил им пин-код от карты.

«Уже под утро, примерно в 7 часов, на выходе из заведения мужчину ударили по голове. Новые знакомые воспользовались ситуацией и сняли с карты все деньги, после чего положили ее в карман владельцу», — отметили в сообщении.