У винзавода «Коктебель» столкнулись две иномарки (ФОТО)

Сотрудники МЧС РК ликвидировали последствия ДТП в районе пгт. Коктебель г. Феодосия. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов рассказал, что вчера в 19:16 в службу спасения поступило сообщение о том, что возле винзавода «Коктебель» в пгт. Коктебель ГО Феодосия произошло ДТП. Есть пострадавшие. Требуется помощь спасателей.

Так, к месту происшествия оперативно выехали сотрудники пожарной части № 105 пгт. Коктебель ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», дежурная смена Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Фото пресс-службы МЧС РК.

По прибытии стало известно, произошло столкновение автомобиля Ford Focus и внедорожника Toyota Land Cruiser.

— Сотрудники МЧС Республики Крым обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП, провели работу по ликвидации последствий ДТП, оказали содействие сотрудникам ГИБДД. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, для последующей госпитализации в Феодосийскую городскую больницу, — добавил министр.

Фото пресс-службы МЧС РК.