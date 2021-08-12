У восточного побережья Крыма ожидаются волны до двух метров — МЧС

В ближайшие сутки у восточного побережья полуострова ожидаются волны высотой до двух метров, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На востоке Крыма ожидаются опасные погодные условия — МЧС «В течение суток 13 августа по Керченскому проливу, на Чёрном море в районе Феодосия-Анапа и по западной половине Азовского моря ожидается усиление северного ветра 12-17 м/с, высота волн 1,3-2 м», – уточняется в штормовом предупреждении.

Напомним, что ранее в МЧС предупредили, что на востоке полуострова ожидаются опасные погодные условия.