Я в восторге от результата. 2 рецепта из кабачков, которые готовлю все лето

Кабачок считается одним из самых распространенных овощей на Земле. По этой причине из данного овоща можно приготовить весьма много блюд. Однако, не все знают о том, как использовать кабачки на обеденном столе или в блюдах для ужина.

Для того, чтобы не оставлять домашние кабачки без внимания, стоит узнать несколько вкусных рецептов. Каждый из способов приготовления весьма простой, поэтому получится даже у новичков. При этом, рецепты позволят разнообразить стол с закусками и приобщиться к потреблению кабачков на постоянной основе.

Ингредиенты для кабачковых блинов:

Кабачки — 2 шт.;

Картофель — 2 шт.;

Сыр — 100 г;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 100 г;

Разрыхлитель — ½ ч. л.;

Соль — ½ ч.л.;

Укроп — 30 г;

Растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление кабачковых блинов:

Измельчаем на крупной терке кабачки, отжимаем от лишнего сока. Очищаем картофель, аналогично измельчаем на терке.

Натираем мелко сыр, смешиваем с кабачковой и картофельной массами. Разбиваем в смесь яйца, высыпаем муку и разрыхлитель.

Шинкуем мелко укроп, добавляем вместе с солью к кабачковой массе. Выливаем в общую смесь растительное масло, тщательно перемешиваем.

В сухую сковороду выкладываем пару столовых ложек теста, выравниваем по поверхности. На огне выше среднего под крышкой обжариваем кабачковые блины по 3-4 минуты с обеих сторон.

К данным ароматным блинам отлично подходит сметана.

Однако, другие соусы, например, майонез, тоже сочетаемы с кабачковыми блинами.

Ингредиенты для закуски из кабачков с творогом:

Кабачок — шт.;

Соль — 0,3 ч.л.;

Паприка копченая — ч.л.;

Растительное масло — ст.л.

Ингредиенты для творожной начинки:

Творог — 180 г;

Орехи грецкие — 30 г;

Укроп — 15 г;

Сметана — 50 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль — 2 щепотки.

Приготовление закуски из кабачков с творогом:

Нарезаем кабачок на кольца толщиной в см. Солим кабачок, высыпаем копченую паприку, добавляем растительное масло и тщательно перемешиваем.

Для приготовления начинки измельчаем до состояния крупной крошки грецкие орехи, шинкуем укроп. Перекладываем в миску с творогом ореховую крошку, укроп и сметану. Пропускаем в начинку зубчики чеснока, солим и смешиваем компоненты.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на него кольца кабачка. На кольца кладем по столовой ложке начинки из творога.

Запекаем кабачки в духовке при 180 градусах 25 минут.

Нежная творожная начинка отлично сочетается с кабачком. Вкус более выраженный за счет копченой паприки и грецких орехов в составе.