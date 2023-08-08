Яблочное варенье больше не варю. «Паутинка» — десерт, который вызывает восторг

Существует много разных видов варенья. Например, помимо классической сладкой фруктовой массы, нам известно повидло и джем. Оказывается, эти виды фруктовых масс неодинаковые.
Например, повидло — это продукт, полученный в результате долгого варенья фруктового пюре. Причем варка происходит с добавлением сахара.
Вкус повидла отличается от вкуса варенья. Как правило, повидло должно быть не приторно сладким, с нотками кислинки.
Расскажем о том, как приготовить необычное яблочное повидло.
Ингредиенты для яблочного повидла:
- яблоки — кг;
- лимонный сок — ½ лимона;
- цедра лимона;
- мандариновый сок — 80 мл;
- сахар — 500 г.
Приготовление яблочного повидла:
У яблок удаляем сердцевины, то есть семенные коробочки.
Важное правило: яблоки должны быть твёрдых сортов
В сотейник выливаем мандариновый сок, высыпаем сахарный песок.
Выливаем в смесь лимонный сок, на среднем огне доводим массу до кипения, затем варим пару минут.
Яблоки нарезаем на тонкие короткие брусочки. Можно воспользоваться овощерезкой.
Выкладываем яблочные кусочки в кастрюлю, добавляем цедру лимона. Выливаем в яблочную массу полученный сироп, накрываем крышкой и оставляем на 3 часа.
Далее на сильном огне доводим массу до кипения и варим 5 минут. Затем оставляем массу на 6 часов остывать. На среднем огне варим смесь в течение 5 минут.
Если сок не стал тягучим и не впитался в яблоки — варим третий раз яблоки. На среднем огне после закипания повидло варить следует 2-3 минуты.
В стерилизованные банки выкладываем половником полученное повидло. Герметично закрываем банки и оставляем дном вверх до полного остывания.
Употреблять повидло можно утром, выкладывать на бутерброды с сыром.
Это хорошая замена классическому варенью.