Яблочное варенье больше не варю. «Паутинка» — десерт, который вызывает восторг

Существует много разных видов варенья. Например, помимо классической сладкой фруктовой массы, нам известно повидло и джем. Оказывается, эти виды фруктовых масс неодинаковые.

Например, повидло — это продукт, полученный в результате долгого варенья фруктового пюре. Причем варка происходит с добавлением сахара.

Вкус повидла отличается от вкуса варенья. Как правило, повидло должно быть не приторно сладким, с нотками кислинки.

Расскажем о том, как приготовить необычное яблочное повидло.

Ингредиенты для яблочного повидла:

яблоки — кг;

лимонный сок — ½ лимона;

цедра лимона;

мандариновый сок — 80 мл;

сахар — 500 г.

Приготовление яблочного повидла:

У яблок удаляем сердцевины, то есть семенные коробочки.

Важное правило: яблоки должны быть твёрдых сортов

В сотейник выливаем мандариновый сок, высыпаем сахарный песок.

Выливаем в смесь лимонный сок, на среднем огне доводим массу до кипения, затем варим пару минут.

Яблоки нарезаем на тонкие короткие брусочки. Можно воспользоваться овощерезкой.

Выкладываем яблочные кусочки в кастрюлю, добавляем цедру лимона. Выливаем в яблочную массу полученный сироп, накрываем крышкой и оставляем на 3 часа.

Далее на сильном огне доводим массу до кипения и варим 5 минут. Затем оставляем массу на 6 часов остывать. На среднем огне варим смесь в течение 5 минут.

Если сок не стал тягучим и не впитался в яблоки — варим третий раз яблоки. На среднем огне после закипания повидло варить следует 2-3 минуты.

В стерилизованные банки выкладываем половником полученное повидло. Герметично закрываем банки и оставляем дном вверх до полного остывания.

Употреблять повидло можно утром, выкладывать на бутерброды с сыром.

Это хорошая замена классическому варенью.