Яблочный пирог, который во рту тает – это несложное, однако, изысканное угощение, которое, как правило, готовится на скорую руку и поражает своей нежностью и мягкостью. Фрукты различных сортов идеально сочетаются со всевозможным тестом, насыщают выпечку легкой сладостью и кислинкой. В зависимости от содержания вашей холодильной камеры, вы можете испечь аппетитный пирожок на основе различных молочных либо кисломолочных продуктов: на сметане, кефире либо на молоке.

Яблочный пирог, который тает во рту в духовке

Яблочный пирог, который тает во рту в духовке, готовится всего лишь за один час и поражает своей нежной и пористой текстурой, которая прекрасно дополнит ваше чаепитие. Такую выпечку можно запросто подать даже к праздничному столу, поверьте, ваши гости оценят ваше старание!

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 300 гр.

Кефир 220 мл.

Яйцо куриное 3 шт.

Сахар-песок 1 ст.

Яблоки 5 шт.

Корица 1 ч.л.

Разрыхлитель 2 ч.л.

Вода ледяная 1 ст.л.

Масло сливочное для смазывания

Шаги 60 мин.

Как испечь яблочный пирог, который во рту тает? В глубокой емкости взбиваем венчиком яйца с добавлением воды и сахарного песка. Вливаем кефир и продолжаем взбивание. В яично-кефирную смесь просеиваем муку с разрыхлителем. Вымешиваем до однородной консистенции. Яблочную мякоть нарезаем небольшими ломтиками. Фрукты присыпаем молотой корицей и ложкой сахара. Форму промазываем тонким слоем сливочного масла и выливаем часть теста. Распределяем яблочные кубики. Закрываем начинку оставшимся тестом. Выпекаем на протяжении 40 минут при 180 градусах. Приятного чаепития!

Нежный яблочный пирог на кефире

Нежный яблочный пирог на кефире – это простая, но, тем не менее, невероятно вкусная выпечка, которая заполнит своим приятным ароматом все ваше жилище, еще в процессе тепловой обработки. Для готовки нам потребуются простые и доступные компоненты, которые всегда есть под рукой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Сахар ванильный – 10 гр.

Сода – ½ ч.л.

Яйца – 2 шт.

Кефир – 1 ст.

Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы.

Мука – 160 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелке с высокими бортиками смешиваем растопленное сливочное масло, яйца, два вида сахара, щепотку соли и кефир.

Шаг 2. Вводим просеянную муку и соду.

Шаг 3. Вооружаемся миксером и взбиваем состав до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 4. Яблоки ополаскиваем, очищаем и вырезаем семенную коробку, режем дольками.

Шаг 5. Огнеупорную посуду промазываем сливочным маслом и выкладываем половину теста.

Шаг 6. Распределяем по нему яблоки и слегка присыпаем их сахарным песком, закрываем второй частью теста и разравниваем ложкой либо лопаткой.

Шаг 7. Выпекаем угощение при 180 градусах около 40 минут, остужаем при комнатной температуре.

Шаг 8. По желанию украшаем сахарной пудрой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пирог с яблоками на сметане, тающий во рту

Пирог с яблоками на сметане, тающий во рту, как и другая выпечка, приготовленная на основе кисломолочных продуктов, покоряет своей мягкостью и пышностью. И если ранее вы не использовали в качестве основного продукта сметану, то обязательно попробуйте, вы не пожалеете!

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Сметана – 250 гр.

Мука – 200-250 гр.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Яблоки – 400 гр.

Пудра сахарная – по желанию.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки ополаскиваем, вырезаем сердцевину, а мякоть нарезаем тонкими ломтиками.

Шаг 2. В чаше блендера взбиваем яйца с ванильным и обычным сахаром.

Шаг 3. Дополняем сладкую смесь сметаной и продолжаем взбивание.

Шаг 4. Вводим разрыхлитель и муку – замешиваем тесто.

Шаг 5. Сдабриваем форму для запекания сливочным маслом и в один слой выкладываем фруктовые дольки.

Шаг 6. Заливаем половиной однородного теста.

Шаг 7. Повторяем слой и готовим десерт при 180 градусах в течение 30-35 минут.

Шаг 8. Декорируем пудрой из перемолотого сахарного песка.

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие!

Яблочный пирог на молоке

Яблочный пирог на молоке – это простая, но такая вкусная выпечка, которая влюбляет в себя благодаря нежной и слегка влажной текстуре, которая при этом еще и слегка крошится. Яблоки прекрасно гармонируют с плотным и в меру сладким тестом – обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яблоки – 4-5 шт.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.

Молоко – ¾ ст.

Масло растительное – ½ ст.

Мука – 300-320 гр.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Сливочное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В рабочую миску разбиваем два куриных яйца и высыпаем сахарный песок.

Шаг 2. Включаем миксер и взбиваем компоненты добела и полного растворения сахара (не менее пяти минут).

Шаг 3. В пышную массу вливаем растительное масло и молоко.

Шаг 4. Объединяем муку с разрыхлителем, сухую смесь просеиваем в основной состав.

Шаг 5. Венчиками соединяем ингредиенты до однородности.

Шаг 6. Очищенные фрукты нарезаем тонкими слайсами.

Шаг 7. Форму для выпекания промазываем сливочным маслом и присыпаем горстью муки. Выливаем в посуду тесто и красиво раскладываем яблочные ломтики.

Шаг 8. Выпекаем полуфабрикат около 50 минут при температурной отметке в 180-200 градусов.

Шаг 9. Остужаем угощение прямо в огнеупорной емкости и только после извлекаем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Итальянский яблочный пирог «Невидимый», который тает во рту

Итальянский яблочный пирог «Невидимый», который тает во рту – это изысканное лакомство, которое завоевывает сердца, благодаря большому количество начинки и нежному тесту. Ибо тесто по своей консистенции и вкусу больше напоминает крем со сливочным послевкусием.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 70 гр.

Соль – 1 щепотка.

Молоко – 130 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Мука – 120 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Яблоки – 5 шт.

Лепестки миндальные – 1 горсть.

Сок лимона – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца с солью и сахаром взбиваем до пышности при помощи ручного веника либо миксера.

Шаг 2. Вливаем молоко.

Шаг 3. Следом отправляем предварительно растопленное сливочное масло, охлажденное до комнатной температуры.

Шаг 4. В однородный состав просеиваем сухую смесь из пшеничной муки и разрыхлителя.

Шаг 5. Яблоки очищаем от кожуры, вырезаем семенную коробочку, а мякоть нарезаем тонкими пластинами – вмешиваем в основу.

Шаг 6. Заготовку переливаем в форму, устеленную пергаментом. Украшаем верхушку миндальными лепестками и выпекаем на протяжении 40-45 минут при 180 градусах.

Шаг 7. Ароматный пирог подаем к столу в теплом либо охлажденном виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!