Яблочный пирог, который во рту тает

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Яблочный пирог, который во рту тает – это несложное, однако, изысканное угощение, которое, как правило, готовится на скорую руку и поражает своей нежностью и мягкостью. Фрукты различных сортов идеально сочетаются со всевозможным тестом, насыщают выпечку легкой сладостью и кислинкой. В зависимости от содержания вашей холодильной камеры, вы можете испечь аппетитный пирожок на основе различных молочных либо кисломолочных продуктов: на сметане, кефире либо на молоке.

Яблочный пирог, который тает во рту в духовке

Яблочный пирог, который тает во рту в духовке, готовится всего лишь за один час и поражает своей нежной и пористой текстурой, которая прекрасно дополнит ваше чаепитие. Такую выпечку можно запросто подать даже к праздничному столу, поверьте, ваши гости оценят ваше старание!

Яблочный пирог, который во рту тает

Ингредиенты –+6 порц.

  • Мука 300 гр.
  • Кефир 220 мл.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Сахар-песок 1 ст.
  • Яблоки 5 шт.
  • Корица 1 ч.л.
  • Разрыхлитель 2 ч.л.
  • Вода ледяная 1 ст.л.
  • Масло сливочное  для смазывания

Шаги 60 мин.

  1. Яблочный пирог, который во рту тает

    Как испечь яблочный пирог, который во рту тает? В глубокой емкости взбиваем венчиком яйца с добавлением воды и сахарного песка.

  2. Яблочный пирог, который во рту тает

    Вливаем кефир и продолжаем взбивание.

  3. Яблочный пирог, который во рту тает

    В яично-кефирную смесь просеиваем муку с разрыхлителем.

  4. Яблочный пирог, который во рту тает

    Вымешиваем до однородной консистенции.

  5. Яблочный пирог, который во рту тает

    Яблочную мякоть нарезаем небольшими ломтиками.

  6. Яблочный пирог, который во рту тает

    Фрукты присыпаем молотой корицей и ложкой сахара.

  7. Яблочный пирог, который во рту тает

    Форму промазываем тонким слоем сливочного масла и выливаем часть теста.

  8. Яблочный пирог, который во рту тает

    Распределяем яблочные кубики.

  9. Яблочный пирог, который во рту тает

    Закрываем начинку оставшимся тестом.

  10. Яблочный пирог, который во рту тает

    Выпекаем на протяжении 40 минут при 180 градусах. Приятного чаепития!

Нежный яблочный пирог на кефире

Нежный яблочный пирог на кефире – это простая, но, тем не менее, невероятно вкусная выпечка, которая заполнит своим приятным ароматом все ваше жилище, еще в процессе тепловой обработки. Для готовки нам потребуются простые и доступные компоненты, которые всегда есть под рукой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2 шт.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Кефир – 1 ст.
  • Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы.
  • Мука – 160 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелке с высокими бортиками смешиваем растопленное сливочное масло, яйца, два вида сахара, щепотку соли и кефир.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 2. Вводим просеянную муку и соду.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 3. Вооружаемся миксером и взбиваем состав до гладкой и однородной консистенции.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 4. Яблоки ополаскиваем, очищаем и вырезаем семенную коробку, режем дольками.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 5. Огнеупорную посуду промазываем сливочным маслом и выкладываем половину теста.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 6. Распределяем по нему яблоки и слегка присыпаем их сахарным песком, закрываем второй частью теста и разравниваем ложкой либо лопаткой.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 7. Выпекаем угощение при 180 градусах около 40 минут, остужаем при комнатной температуре.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 8. По желанию украшаем сахарной пудрой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Яблочный пирог, который во рту тает

Пирог с яблоками на сметане, тающий во рту

Пирог с яблоками на сметане, тающий во рту, как и другая выпечка, приготовленная на основе кисломолочных продуктов, покоряет своей мягкостью и пышностью. И если ранее вы не использовали в качестве основного продукта сметану, то обязательно попробуйте, вы не пожалеете!

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Сахар ванильный – 2 ч.л.
  • Сметана – 250 гр.
  • Мука – 200-250 гр.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
  • Яблоки – 400 гр.
  • Пудра сахарная – по желанию.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки ополаскиваем, вырезаем сердцевину, а мякоть нарезаем тонкими ломтиками.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 2. В чаше блендера взбиваем яйца с ванильным и обычным сахаром.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 3. Дополняем сладкую смесь сметаной и продолжаем взбивание.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 4. Вводим разрыхлитель и муку – замешиваем тесто.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 5. Сдабриваем форму для запекания сливочным маслом и в один слой выкладываем фруктовые дольки.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 6. Заливаем половиной однородного теста.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 7. Повторяем слой и готовим десерт при 180 градусах в течение 30-35 минут.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 8. Декорируем пудрой из перемолотого сахарного песка.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие!

Яблочный пирог, который во рту тает

Яблочный пирог на молоке

Яблочный пирог на молоке – это простая, но такая вкусная выпечка, которая влюбляет в себя благодаря нежной и слегка влажной текстуре, которая при этом еще и слегка крошится. Яблоки прекрасно гармонируют с плотным и в меру сладким тестом – обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 4-5 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Молоко – ¾ ст.
  • Масло растительное – ½ ст.
  • Мука – 300-320 гр.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
  • Сливочное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В рабочую миску разбиваем два куриных яйца и высыпаем сахарный песок.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 2. Включаем миксер и взбиваем компоненты добела и полного растворения сахара (не менее пяти минут).

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 3. В пышную массу вливаем растительное масло и молоко.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 4. Объединяем муку с разрыхлителем, сухую смесь просеиваем в основной состав.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 5. Венчиками соединяем ингредиенты до однородности.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 6. Очищенные фрукты нарезаем тонкими слайсами.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 7. Форму для выпекания промазываем сливочным маслом и присыпаем горстью муки. Выливаем в посуду тесто и красиво раскладываем яблочные ломтики.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 8. Выпекаем полуфабрикат около 50 минут при температурной отметке в 180-200 градусов.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 9. Остужаем угощение прямо в огнеупорной емкости и только после извлекаем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Яблочный пирог, который во рту тает

Итальянский яблочный пирог «Невидимый», который тает во рту

Итальянский яблочный пирог «Невидимый», который тает во рту – это изысканное лакомство, которое завоевывает сердца, благодаря большому количество начинки и нежному тесту. Ибо тесто по своей консистенции и вкусу больше напоминает крем со сливочным послевкусием.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар-песок – 70 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Молоко – 130 мл.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Мука – 120 гр.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Яблоки – 5 шт.
  • Лепестки миндальные – 1 горсть.
  • Сок лимона – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца с солью и сахаром взбиваем до пышности при помощи ручного веника либо миксера.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 2. Вливаем молоко.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 3. Следом отправляем предварительно растопленное сливочное масло, охлажденное до комнатной температуры.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 4. В однородный состав просеиваем сухую смесь из пшеничной муки и разрыхлителя.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 5. Яблоки очищаем от кожуры, вырезаем семенную коробочку, а мякоть нарезаем тонкими пластинами – вмешиваем в основу.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 6. Заготовку переливаем в форму, устеленную пергаментом. Украшаем верхушку миндальными лепестками и выпекаем на протяжении 40-45 минут при 180 градусах.

Яблочный пирог, который во рту тает

Шаг 7. Ароматный пирог подаем к столу в теплом либо охлажденном виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Яблочный пирог, который во рту тает

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