Яблочный пирог вкуснее, чем торт: заливка, как крем. Вкусный и простой рецепт

Какой фрукт больше всего распространен на планете? Вероятно, многие догадываются, что данным фруктом является яблоко. Его люди стали выращивать примерно 8500 лет назад. То есть, яблоко один из самых древних потребляемых человеком фруктов.

Позднее из яблок стали создавать различные блюда. Например, класть в выпечку. Так получились сладкие пироги, которые долго заменяли людям пирожные и торты. Даже после возникновения в кулинарии сложных десертов, пироги с яблоком не перестали быть актуальными.

Расскажем один из рецептов приготовления яблочного пирога.

Ингредиенты теста для яблочного пирога:

Мука — 200 г;

Сливочное масло — 100 г;

Сметана — 80 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Соль — щепотка;

Сахар — 1-2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Яблоки — 4 шт.;

Сметана — 250 г;

Кукурузный крахмал — 40 г;

Сахар — 60 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Яйцо — 1 шт.

Приготовление яблочного пирога:

К муке высыпаем разрыхлитель, соль и сахарный песок, смешиваем. Измельчаем на крупных резцах терки в муку холодное сливочное масло. Создаем сливочную крошку, куда выкладываем сметану.

Смешиваем ингредиенты в тесте, быстро формируем руками колобок. Отправляем колобок в холодильник, чтобы тесто слегка затвердело. Важно держать тесто в холодильнике в целлофане.

Для приготовления начинки смешиваем яйцо с кукурузным крахмалом, ванильным и классическим сахаром. Добавляем в данную смесь сметану, снова перемешиваем компоненты.

Яблоки очищаем от семенных коробочек, нарезаем тонкими пластинами.

Тесто посыпаем мукой и раскатываем в тонкий круглый пласт.

Перекладываем тесто в форму для выпечки диаметром 22 см. Выравниваем бортики из теста, выкладываем на дно кусочки яблок.

Заливаем к яблочным долькам на дно сметанную смесь, равномерно распределяем внутри пирога.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 50 минут.

Пирог после выпекания будем более объемным, но со временем верхушка слегка опустится. Для стабилизации пирог можно поставить в холодильник на пару часов.