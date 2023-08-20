Яблочный пирог – это самая популярная домашняя выпечка для десертного стола, имеющая много вариантов как в замесе теста, так и в формировании пирога. Тесто замешивается на дрожжах, сливочном масле и кисломолочных ингредиентах, что в конечном итоге определяет вкус этого десерта. В данной теме вам предлагаются самые вкусные и проверенные временем рецепты яблочного пирога в духовке

Яблочный пирог в духовке, который тает во рту

Основой нежного вкуса яблочного пирога в духовке «который тает во рту», является выбранное тесто. Его можно замесить подобно бисквитному, или на молочных ингредиентах. В этом рецепте замешиваем тесто на жирных сливках с яйцом и сливочным маслом, что текстуру пирога делает влажной, нежной и очень вкусной.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 1 ст.

Мука 1 ст.л.

Сливки 150 мл. (33% жирности)

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 1 ст.

Масло сливочное 50 гр.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Ванилин 2 гр.

Яблоки 3 шт.

Шаги 60 мин.

Яблочный пирог в духовке готовится очень просто. Все ингредиенты для пирога сразу отмерьте, согласно пропорции рецепта. Яблоки выберите кислых сортов. В посуде для замеса теста миксером на большой скорости взбейте в пышную массу яйца с сахаром, взбивайте не менее 10 минут. Яблоки очистите, нарежьте кусочками любой формы и хорошо обваляйте в 1-2 ст. ложках муки. К взбитым яйцам добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте, налейте жирные сливки и еще раз перемешайте. Муку просейте через сито, смешайте с разрыхлителем, пересыпьте в основную массу и миксером замесите тесто до однородной текстуры. Затем в тесто переложите нарезку яблок и ложкой просто перемешайте. Включите духовку на 180°С. Замешанное с яблоками тесто перелейте в любую форму и поставьте в духовку на 30 минут. Проверьте готовность выпечки. Испеченный пирог извлеките из духовки и немного остудите. Приготовленный яблочный пирог в духовке, который тает во рту, переверните на сервировочное блюдо, декорируйте по своему усмотрению и подайте к чаю. Вкусной и удачной выпечки!

Простой яблочный пирог на кефире

Простой яблочный пирог на кефире быстро готовится, имеет простой набор ингредиентов и получается нежным и вкусным. Кефирное тесто замешивается достаточно густым, как сметана, что подобно шарлотке. Формируется пирог послойно, как и все пироги. В этом рецепте тесто замешиваем на кефире, яйцах, соде и сливочном масле.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Сахар – 3/4 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар ванильный – 10 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Сода – 1/3 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Яблоки – 2 шт.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для пирога.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбейте яйца, насыпьте соль с ванильным и обычным сахаром. Добавьте растопленное и охлажденное сливочное масло, и налейте стакан кефира. Миксером эти ингредиенты взбейте в однородную массу.

Шаг 3. Муку просейте через сито, смешайте с содой и пересыпьте в кефирную массу.

Шаг 4. Миксером замесите тесто до гладкой однородной текстуры.

Шаг 5. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте дольками.

Шаг 6. Смажьте маслом форму для выпечки и в нее переложите ровным слоем замешанное кефирное тесто.

Шаг 7. Поверх теста равномерно разложите яблочную нарезку и посыпьте сахаром. Покройте яблоки остальным тестом.

Шаг 8. Духовку включите на 180°С и поставьте в нее пирог на 40 минут.

Шаг 9. Приготовленный простой яблочный пирог на кефире извлеките из формы, посыпьте небольшим количеством сахарной пудры, остудите и подайте к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Цветаевский яблочный пирог

Цветаевский яблочный пирог, как популярная и вкусная домашняя выпечка, имеет свои нюансы готовки: тесто берется песочное, яблоки нарезаются тонко, заливка делается на сметане с добавлением крахмала и подается пирог остывшим. В этом рецепте песочное тесто замешиваем стационарным миксером, на сливочном масле и сметане.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Яблоки – 4 шт.

Сметана 20% – 100 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для заливки:

Сметана – 200 гр.

Сахар – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу миксера через сито высыпать муку и перемешать с разрыхлителем. Добавить нарезанное мелкими кубиками холодное сливочное масло и специальной насадкой все перетереть в мелкую крошку.

Шаг 2. В полученную массу переложить жирную сметану и быстро замесить тесто до однородной эластичной текстуры. Долго не месить, иначе тесто будет жесткое.

Шаг 3. Затем тесто завернуть в пакет и на полчаса положить в холодильник. Для заливки в отдельной посуде венчиком взбить в однородную массу все указанные в рецепте ингредиенты.

Шаг 4. Очистить от кожуры яблоки и нарезать тонкими слайсами. Можно их полить лимонным соком, чтобы не стали темными.

Шаг 5. Охлажденное песочное тесто немного раскатать и уложить в форму, сформировав по краю бортики.

Шаг 6. Поверх теста уложить яблочную нарезку.

Шаг 7. Равномерно залить яблоки приготовленной сметанной заливкой. Выпекать пирог в духовке в продолжение 45-50 минут при 180°С.

Шаг 8. Приготовленный Цветаевский яблочный пирог извлечь из формы, полностью остудить и сервировать к десертному столу. Вкусной и удачной выпечки!

Пышный яблочный пирог из дрожжевого теста

Любая выпечка на дрожжевом тесте нравится многим и не исключением будет пышный яблочный пирог из дрожжевого теста. Секрет пышности и вкуса пирога, зависит от правильного подбора пропорций ингредиентов теста. В этом рецепте тесто замешиваем опарным способом, на сухих дрожжах, молоке, яйце и растительном масле.

Время готовки 2 часа: 20 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Молоко – 130 мл.

Сухие дрожжи – 2 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 4 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Яблоки – 3 шт.

Сахарная пудра – 3 ст.л.

Масло сливочное – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для опары в отдельную посуду налить подогретое молоко, растворить в нем сухие дрожжи, добавить столовую ложку сахара, перемешать и оставить в тепле на 15 минут для активации.

Шаг 2. Затем в опару разбить яйцо, насыпать оставшийся сахар с солью и венчиком перемешать в однородную массу.

Шаг 3. Через сито просеять нужное количество муки и замесить тесто.

Шаг 4. В замешанное тесто налить растительное масло и еще раз все перемешать. Тесто свернуть в шар, прикрыть салфеткой и поставить на 40 минут в тепло для первого подъема.

Шаг 5. По истечении этого времени тесто обмять и еще на 40 минут оставить в тепле для второго подъема.

Шаг 6. Форму для выпечки смазать маслом.

Шаг 7. Повторно подошедшее тесто обмять и четвертую часть ножом отделить. Остальное раскатать в пласт толщиной не более 1,5 см. и уложить в форму, сформировав бортики.

Шаг 8. Яблоки очистить и нарезать мелким кубиком.

Шаг 9. Затем яблочную нарезку разложить поверх теста и равномерно посыпать тремя столовыми ложками сахарной пудры.

Шаг 10. Оставленный кусок теста тонко раскатать, нарезать полосками и красиво декорировать пирог.

Шаг 11. Включить духовку на 210°С. Поверхность пирога смазать взбитым яйцом и запечь в духовке в продолжение 35 минут.

Шаг 12. Приготовленный пышный яблочный пирог из дрожжевого теста немного остудить в форме, переложить на сервировочное блюдо и подать к десертному столу. Вкусной и удачной выпечки!

Легкий и вкусный яблочный пирог на сметане

Легкий и вкусный яблочный пирог на сметане просто готовится и быстро выпекается. Сметанное тесто отличается нежным вкусом и текстурой. В этом рецепте его замешиваем по варианту песочного теста и с добавлением сливочного масла с желтками. Для особого вкуса к тесту добавим измельченные орехи, а яблоки немного провариваем и смешиваем с панировочными сухарями.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Сметана 25% – 60 гр.

Сахар – 180 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Желток – 4 шт.

Разрыхлитель – 10 гр.

Орехи, измельченные – 50 гр.

Для начинки:

Яблоки – 600 гр.

Яблоко крупное – 1 шт.

Панировочные сухари – 70 гр.

Лимон – ½ шт.

Ваниль – ½ стручка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуде для замеса теста взбить в пышную массу 4 желтка с сахаром и ванильными семенами. Затем добавить сметану с размягченным сливочным маслом и венчиком хорошо перемешать.

Шаг 2. В эту массу через сито насыпать муку с разрыхлителем, добавить измельченные в крошку орехи и руками замесить тесто до гладкой однородной текстуры. Затем тесто завернуть пленкой и на полчаса положить в холодильник.

Шаг 3. По истечении этого времени холодное тесто выложить на застеленную бумагой для выпечки форму, в виде основы пирога с бортиками.

Шаг 4. Яблоки очистить, мелко нарезать, проварить 1 минуту в кипятке, откинуть на дуршлаг и полить соком половины лимона.

Шаг 5. Отваренные яблоки смешать с панировочными сухарями и уложить поверх теста. Крупное яблоко нарезать кусочками и разложить поверх начинки. Запечь пирог в разогретой до 200°С духовке в течение 20-25 минут.

Шаг 6. Приготовленный легкий и вкусный яблочный пирог на сметане, переложить на сервировочное блюдо и подать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!

Пирог из песочного теста с яблоками

Пирог из песочного теста с яблоками вариант не новый и известный многим хозяйкам. Готовится он просто и быстро. Песочное тесто замешивается по разным рецептам, а в этом варианте замешиваем на муке, яйце, сливочном масле и разрыхлителе. Тесто и яблоки натрем на крупной терке и уложим в форму послойно, что сделает пирог хрустящим. Тесту перед выпечкой, нужен 1 час для легкой заморозки.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Сахар – 180 гр.

Масло сливочное – 180 гр.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка

Яблоко – 700 гр.

Корица – 1 ч. л.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмериваем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для пирога.

Шаг 2. В чашу стационарного миксера через сито насыпаем муку и смешиваем с разрыхлителем, сахаром и солью.

Шаг 3. Небольшими кубиками нарезаем заранее размягченное при комнатной температуре сливочное масло и перекладываем в чашу.

Шаг 4. Специальной насадкой, на средней скорости эти ингредиенты смешиваем в мелкую крошку.

Шаг 5. Затем к крошке разбиваем яйца и по желанию добавляем немного ванилина.

Шаг 6. Замешиваем тесто быстро, чтобы масло не растаяло и тесто собралось в один ком.

Шаг 7. Перекладываем его на присыпанную мукой столешницу и завершаем замес руками.

Шаг 8. Замешанное песочное тесто разделяем на две неравные части, заворачиваем в пленку и на 1 час кладем в морозилку.

Шаг 9. Яблоки моем, очищаем от кожуры и измельчаем на крупной терке.

Шаг 10. Натертые яблоки перемешиваем с чайной ложкой корицы.

Шаг 11. Присыпаем мукой форму для выпечки. В нее на крупной терке натираем больший кусок теста и распределяем ровным слоем.

Шаг 12. Поверх теста равномерно распределяем яблочную начинку.

Шаг 13. Духовку включаем на 180°С. Слой яблок покрываем остальным натертым песочным тестом.

Шаг 14. Ставим пирог в разогретую духовку на 45 минут.

Шаг 15. Приготовленный пирог из песочного теста с яблоками немного охлаждаем, нарезаем порционно и подаем к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Насыпной яблочный пирог «3 стакана»

Насыпной яблочный пирог «3 стакана» будет у вас простым и без замеса теста вариантом домашней яблочной выпечки. Технология несложная: смешиваются сухие ингредиенты в равном количестве, разделяются на три части, чередуя с измельченными яблоками, послойно выкладываются в форму, заливаются молочной смесью и выпекается в духовке.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Сахар – 1 ст.

Манка – 1 ст.

Масло сливочное – 30 гр. + для смазывания формы.

Разрыхлитель – 1.5 ч.л.

Молоко – 1 ст.

Яблоки – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельную посуду одним стаканом, чтобы была одинаковая пропорция, насыпать сухие ингредиенты для пирога и добавить разрыхлитель. Муку желательно просеять.

Шаг 2. Ложкой их хорошо перемешать. Это будет тестом.

Шаг 3. Яблоки промыть и очистить от кожуры.

Шаг 4. Затем их измельчить на крупной терке и можно полить соком лимона, чтобы не потемнели.

Шаг 5. Форму для выпечки, лучше разъемную, застелить бумагой и хорошо смазать кусочком сливочного масла. Сухую смесь разделить на три части. Одну треть ровным слоем пересыпать в форму и поверх ее выложить половину натертых яблок.

Шаг 6. Затем повторно насыпать вторую треть смеси, уложить остальные яблоки и равномерно засыпать их остальной сухой смесью.

Шаг 7. В кастрюле нагреть, не доводя до кипения, стакан молока и растворить в нем 30 гр. сливочного масла.

Шаг 8. Молочной смесью аккуратно залить пирог и сделать вилкой несколько проколов для лучшей пропитки всех ингредиентов.

Шаг 9. Духовку включить на 180°С. Запечь пирог в продолжение 45-50 минут, проверив его готовность.

Шаг 10. Приготовленный насыпной яблочный пирог «3 стакана» аккуратно переложить из формы на сервировочное блюдо и подать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!

Пирог из слоеного теста с яблоками в духовке

Пирог из слоеного теста с яблоками в духовке для каждой хозяйки является самым быстрым и простым вариантом домашней выпечки. Слоеное тесто не имеет своего вкуса, а вкус пирога определяется начинкой. В этом рецепте яблоки обжарим на сливочном масле, пюрируем и дополним изюмом. Тесто берем слоеное дрожжевое.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое – 500 гр.

Яблоки кисло-сладкие – 2 шт.

Изюм темный – 50 гр.

Холодный черный чай – 100 мл.

Сахар – 80 гр.

Сливочное масло – 20 гр.

Желток – 1 шт.

Вода – 1 ч.л.

Мука – для раскатки теста.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слоеное дрожжевое тесто освободить от упаковки и разморозить при комнатной температуре.

Шаг 2. Темный изюм на 15 минут замочить в холодном черном чае.

Шаг 3. Яблоки очистить и нарезать слайсами.

Шаг 4. В сковороде растопить сливочное масло и в течение двух минут обжарить при помешивании яблочную нарезку. Затем к ней насыпать сахар и потомить на среднем огне, при помешивании, еще 6 минут.

Шаг 5. Томленные с сахаром яблоки пюрировать блендером и начинку остудить.

Шаг 6. Замоченный изюм обсушить бумажными салфетками.

Шаг 7. Размороженное тесто раскатать. Из одного куска вырезать круг и уложить в форму для выпечки, сформировав по краю бортики. Другой кусок разрезать на полоски.

Шаг 8. Яблочную начинку смешать с изюмом и ровным слоем уложить в форму поверх теста.

Шаг 9. Полоски теста красиво в виде решетки уложить поверх начинки и смазать желтком. Духовку включить на 180°С. Выпекать пирог в течение 15 минут.

Шаг 10. Приготовленный в духовке пирог из слоеного теста с яблоками сервировать к столу в теплом виде. Вкусной и удачной выпечки!

Быстрый заливной яблочный пирог

Быстрый заливной яблочный пирог по вкусу похож на шарлотку, только в нем нарезка яблок не смешивается с тестом, а тесто замешивается на молочных ингредиентах или воде с добавлением соды. Вам предлагается самый простой и быстрый вариант такого пирога. Тесто замешиваем на кефире и без яиц.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Кефир – 150 мл.

Сахар – 3 ст.л.

Корица – 1 ч.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Яблоки – 3 шт.

Сливочное масло – 10 гр.

Ванилин – 1,5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Форму для выпечки застелить бумагой и хорошо смазать кусочком сливочного масла.

Шаг 2. Яблоки промыть, нарезать тонкими слайсами и ровным слоем уложить в форму.

Шаг 3. Смешать корицу с одной столовой ложкой сахара и этой смесью равномерно посыпать яблочную нарезку.

Шаг 4. Кефир немного подогреть, перелить в посуду для замеса теста, насыпать указанное в рецепте количество просеянной муки с содой и остальным сахаром.

Шаг 5. С помощью миксера на средней скорости замесить кефирное тесто до однородной текстуры. Консистенция должна быть, как у теста для оладий.

Шаг 6. Замешанным тестом залить нарезку яблок в форме.

Шаг 7. Включить духовку на 180°С. Запечь пирог в продолжение 40 минут.

Шаг 8. Приготовленный в духовке быстрый заливной яблочный пирог извлечь из формы, порционно нарезать и сразу сервировать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!

Классическая пышная шарлотка с яблоками в духовке

Классическая пышная шарлотка с яблоками в духовке готовится на бисквитном тесте, а пышность определяется правильным взбиванием яиц. Согласно классике, тесто замешивается только на трех ингредиентах: яйцах, сахаре, муке и без разрыхлителя. Мука обязательно просеивается. Яблоки нарезаются вместе с кожурой. Взбивать яйца и замешивать тесто лучше с помощью кухонных гаджетов.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 210 гр.

Яйцо крупное – 3 шт.

Сахар – 150 гр.

Яблоки – 3 шт.

Ванилин – 1 гр.

Сливочное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сухую чистую посуду разбейте куриные яйца и миксером на большой скорости начните взбивать. Порционно насыпайте сахар. Взбивайте яйца с сахаром в течение 10 минут и до пышной стойкой массы.

Шаг 2. Через сито 1-2 раза просейте муку и порционно пересыпайте ее во взбитую массу, не выключая миксер, добавьте ванилин. На небольшой скорости замесите бисквитное тесто.

Шаг 3. Застелите бумагой форму для выпечки и смажьте кусочком сливочного масла. Яблоки промойте, нарежьте тонкими слайсами и переложите в форму.

Шаг 4. Замешанным бисквитным тестом залейте яблочную нарезку и лопаткой все аккуратно перемешайте.

Шаг 5. Духовку разогрейте до 180°С. Запеките шарлотку в течение 40-50 минут и шпажкой проверьте готовность. За это время шарлотка поднимется на 1/3 объема и покроется хрустящей корочкой.

Шаг 6. Приготовленную в духовке классическую пышную шарлотку с яблоками немного остудите, переложите на сервировочное блюдо, декорируйте по своему усмотрению и подайте к чаю. Вкусной и удачной выпечки!