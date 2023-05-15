Яблоки на зиму – это полезные фрукты, которые практически каждый год в изобилии произрастают в каждом саду, однако, не все знают, что же делать с большим количеством плодов. Прочитав данную статью, вы сможете с легкостью подобрать подходящий вариант и приготовить то, что вам по душе. Соответственно, вскрыв баночку холодным зимним вечером, вы моментально перенесетесь в лето, потому как аромат свежих яблок сохраняется даже после термической обработки.

Компот из яблок на зиму на 3-литровую банку

Компот из яблок на зиму на 3-литровую банку – это полезный и душистый напиток, с приготовлением которого справится даже ребенок. По этому рецепту кулинару не потребуется даже очищать и нарезать плоды, что заметно упрощает готовку и сокращает потраченное время.

Ингредиенты –+3 л.

Яблоки 1 кг

Сахар-песок 350 гр.

Вода 2 л.

Корица ½ ч.л.

Лимонная кислота ½ ч.л.

Шаги 12 мин.

Заготовим яблоки на зиму – процесс нехитрый, приступаем: фрукты избавляем от плодоножек, замачиваем на 5 минут в прохладной воде, а после ополаскиваем и насухо вытираем полотенцем. Параллельно тщательно промываем банки с содой и ставим их на полотенце сохнуть, провариваем пару минут крышки в кипятке. Заполняем плодами стеклянную емкость, в это же время доводим до кипения два литра воды. Заливаем плоды крутым кипятком, прикрываем крышками и оставляем в таком виде на полчаса. Переливаем жидкость в сотейник, банку оставляем прикрытой. В жидкость высыпаем сахарный песок, корицу и лимонку – перемешиваем и томим около 2 минут после закипания. Заполняем банки горячим сиропом и закатываем под ключ. Ставим на крышки, оборачиваем в покрывало и даем полностью остыть. Храним в подвале. Готовьте и получайте удовольствие!

Варенье из яблок на зиму – простой рецепт

Варенье из яблок на зиму – это традиционная славянская заготовка, которую каждая хозяйка готовит по-своему. Однако сегодня мы вам поведаем элементарный рецепт, без нескольких варок и полного охлаждения. Самое кропотливое в процессе – это нарезка фруктов.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Яблоки – 2,5 кг.

Сахар-песок – 500 гр.

Вода – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Плоды перебираем, оставляя лишь те, которые не имеют следов повреждений, ополаскиваем.

Шаг 2. Фрукты режем на дольки, параллельно избавляясь от семенной области.

Шаг 3. К нарезке отправляем около 150 грамм сахарного песка.

Шаг 4. В объемную посуду наливаем воду и высыпаем оставшийся сахар, при частом помешивании доводим до кипения и засыпаем яблоки, кипятим и убавляем нагрев, аккуратно мешаем.

Шаг 5. Томим ароматную массу до тех пор, пока дольки не станут полупрозрачными.

Шаг 6. Раскладываем варенье по заранее простерилизованным банкам и тут же закатываем при помощи специальной машинки. После остывания переносим в место хранения. Приятного аппетита!

Повидло из яблок в домашних условиях

Повидло из яблок в домашних условиях, приготовленное с добавлением молотой корицы и ядер грецкого ореха – это универсальный продукт, который можно употреблять, как просто намазав на ломтик хлеба, так и начинить горячие сдобные булочки – вкусно будет невероятно!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 20.

Ингредиенты:

Яблоки – 6 кг.

Корица молотая – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 кг.

Ядра грецкого ореха – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки ополаскиваем яблоки, раскалываем орехи и в кофемолке измельчаем палочки корицы.

Шаг 2. Счищаем кожуру с плодов, вырезаем семенную коробочку, мякоть нарезаем крупными сегментами.

Шаг 3. Высыпаем сахарный песок к фруктам.

Шаг 4. Также добавляем корицу, помещаем на огонь и томим на протяжении 15 минут.

Шаг 5. Дополняем состав рублеными орехами, перемешиваем и ждем еще 5 минут.

Шаг 6. Расфасовываем повидло по стерильным банкам и завинчиваем крышками. Приятного аппетита!

Пюре из яблок со сгущенкой «Неженка»

Пюре из яблок со сгущенкой «Неженка» — это изумительно вкусная заготовка, которая придется по вкусу каждому, потому как устоять перед гладкой и однородной текстурой, а также сливочным ароматом, просто невозможно. И неважно, соблюдаете вы диету или ПП, но попробовать такое угощение должен каждый!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 10-12.

Ингредиенты:

Сгущенка – 1 банка.

Яблоки – 5 кг.

Сахар-песок – ½ ст.

Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки перебираем и тщательно промываем.

Шаг 2. При помощи овощечистки, снимаем кожицу, режем дольками.

Шаг 3. В кастрюльку наливаем воду и засыпаем нарезку, томим под крышкой около 40-60 минут.

Шаг 4. По истечении времени, пробиваем массу блендером до однородности.

Шаг 5. Добавляем сгущенку и сахарный песок – перемешиваем.

Шаг 6. Состав держим на минимальном нагреве еще 10-15 минут.

Шаг 7. Разливаем нежный десерт по подготовленным банкам и плотно закупориваем. Приятного аппетита!

Мармелад из яблок в домашних условиях

Мармелад из яблок в домашних условиях – это натуральное и полезное лакомство, которое не содержит в своем составе ни одного вредного компонента. Такие мармеладки станут прекрасной альтернативой покупным сладостям, от которых увеличивается вес, и портятся зубы.

Время готовки – 3 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Сахар-песок – 500 гр.

Корица молотая – ½ ч.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые плоды обтираем полотенцем и вырезаем семенную коробочку.

Шаг 2. Фруктовую мякоть режем на ломтики.

Шаг 3. Пересыпаем нарезку в чашу мультиварки.

Шаг 4. Запускаем программу «Тушение» на 55 минут.

Шаг 5. Выкладываем яблочную смесь в тарелку и перебиваем при помощи погружного блендера до однородной и гладкой консистенции.

Шаг 6. Возвращаем массу в мультиварку и тушим еще 40 минут, после дополняем состав корицей, сахарным песком и кислым соком – перемешиваем.

Шаг 7. Продолжаем готовить пюре на том же режиме полтора часа, периодически помешивая.

Шаг 8. Распределяем массу по формочкам и оставляем до застывания при комнатной температуре.

Шаг 9. Перед подачей обваливаем в сахаре и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Сок из яблок через соковыжималку на зиму

Сок из яблок через соковыжималку на зиму – это отличный способ заготовить полезный и очень вкусный напиток на холодный период года. Выпив стакан такого сока, вы навсегда откажетесь от пакетированных продуктов, которые предлагают нам в каждом супермаркете.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яблоки – 1,2 кг.

Сахар-песок – 1-2 ст.л.

Вода – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки ополаскиваем и нарезаем дольками, параллельно удаляя часть с косточками.

Шаг 2. Пропускаем фрукты через соковыжималку.

Шаг 3. Оставшийся жмых перекладываем в кастрюлю.

Шаг 4. Заливаем двумя стаканами воды и кипятим, полученную массу перетираем через сито с мелкими отверстиями.

Шаг 5. Соединяем два состава с сахаром и прогреваем, но не даем закипеть. Шумовкой снимаем пенку.

Шаг 6. Разливаем напиток по стерильным банкам, закручиваем и ставим на крышки, укутав в плед.

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Моченые яблоки на зиму

Моченые яблоки на зиму готовятся очень просто, однако, для того, чтобы снять пробу, придется подождать не менее чем полтора месяца, но отведав хоть один ломтик такой закуски, вы моментально поймете, что ожидание было не зря, ибо вкус и аромат никого не сможет оставить равнодушным!

Время готовки – 1,5 месяца.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Яблоки – 1,8 кг.

Вода – 2,2 л.

Сахар-песок – 6 ст.л.

Соль – 2 ч.л.

Листья смородины – 6-8 шт.

Листья вишни – 6-8 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на стол все необходимое.

Шаг 2. Под струей воды тщательно ополаскиваем каждое яблоко.

Шаг 3. На дно промытых банок забрасываем половину ароматных листьев.

Шаг 4. Заполняем банки фруктами.

Шаг 5. Воду кипятим с добавлением сахарного песка и соли, даем полностью остыть.

Шаг 6. Остывший маринад переливаем в емкости.

Шаг 7. Дополняем остатками зелени.

Шаг 8. Закупориваем банки капроновыми крышками и оставляем в теплом помещении на 7 суток.

Шаг 9. По истечении времени, переносим заготовку в погреб либо подвал.

Шаг 10. Спустя полтора месяца снимаем первую пробу. Приятного аппетита!

Заготовка яблочного джема на зиму

Заготовка яблочного джема на зиму – это несложный процесс, с которым справится даже неопытный кулинар. Для того чтобы получить густой и кремообразный продукт, главное – соблюсти пропорции и подробные рекомендации, прописанные в рецепте и дополненные фото.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 кг.

Сахар-песок – 1,5 кг.

Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фрукты промываем и очищаем от кожицы и семенной коробочки.

Шаг 2. Засыпаем нарезку сахарным песком, встряхиваем и даем настояться.

Шаг 3. Очистки выкладываем в кастрюлю, выливаем воду и варим около 10-15 минут с момента закипания.

Шаг 4. Отвар переливаем в стакан, а обрезки выбрасываем.

Шаг 5. Жидкость выливаем к яблокам и томим на медленном пламени в течение 60 минут, помешивая.

Шаг 6. Ароматную массу пробиваем погружным блендером.

Шаг 7. Пюре доводим до кипения и спустя минуту убираем с конфорки.

Шаг 8. Распределяем угощение по стерильным емкостям и плотно закупориваем.

Шаг 9. После остывания относим в место хранения. Приятного аппетита!

Прозрачное варенье из яблок дольками

Прозрачное варенье из яблок дольками – это не только очень вкусное угощение, но еще и невероятно красивое. Благодаря нескольким варкам, ломтики фруктов приобретают безумно приятный карамельный оттенок и в буквальном смысле слова тают во рту. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 11 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Вода – 50 мл.

Сахар-песок – 1 кг.

Сок лимона – 1 ст.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В большом количестве воды ополаскиваем сладкие плоды.

Шаг 2. Избавляясь от сердцевины, нарезаем мякоть дольками средней толщины и аккуратно складываем в кастрюлю.

Шаг 3. К яблокам отправляем сахар и воду – встряхиваем, не нарушая целостность.

Шаг 4. Помещаем состав на огонь и варим в течение 30 минут после закипания (огонь – минимальный). Горячую массу остужаем.

Шаг 5. На вторую варку уходит 15 минут с момента закипания, не забываем снимать шумовкой пенку. Повторно остужаем.

Шаг 6. В третий раз доводим сладость до кипения и сдабриваем соком лимона – мешаем.

Шаг 7. Следом высыпаем молотую корицу, аккуратно перемешиваем и спустя 5 минут убираем с плиты.

Шаг 8. Расфасовываем массу по заранее простерилизованным баночкам.

Шаг 9. Ставим банки дном вверх до полного остывания, а через сутки убираем в кладовую. Приятного аппетита!

Маринованные яблоки на зиму

Маринованные яблоки на зиму – это не совсем обычная заготовка, ибо она имеет вовсе не сладкий вкус, а наоборот – пикантный. Подавать такое кушанье рекомендуется к жареному мясу или птице, оригинальное сочетание вкусов и ароматов приведет вас в восторг!

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яблоки – 1,5 кг.

Вода – 1 л.

Уксус столовый 9% – 1,5 ч.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.

Соль – ½ ч.л.

Лист лавра – 2 шт.

Бадьян – 2 шт.

Гвоздика – 4 бутона.

Перец душистый горошком – 8 шт.

Корица – 2 ломтика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем плоды и любым удобным способом избавляемся от сердцевины. Если же вы хотите мариновать фрукты дольками, то нарезаем их.

Шаг 2. Окунаем яблоки в воду, смешанную с лимонным соком.

Шаг 3. Провариваем в кипящей воде на протяжении 3-5 минут.

Шаг 4. Дабы удалить лишнюю влагу, перекладываем фрукты в сито.

Шаг 5. Параллельно в кипятке растворяем соль, уксус и сахарный песок.

Шаг 6. Помещаем специи в заранее простерилизованные банки.

Шаг 7. Выкладываем яблоки.

Шаг 8. Заливаем маринад в емкости и закатываем, ставим дном вверх и оборачиваем в полотенце на 24 часа.

Шаг 9. По истечении времени, переносим в место хранения. Приятного аппетита!