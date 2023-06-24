Яблоки с корицей в духовке – это простой и очень вкусный десерт, который приятно удивит вас своими пряными нотками и кисло-сладким фруктовым вкусом, который идеально сочетается с пчелиным медом, молотой корицей и измельченными орехами. Добавки вы можете подбирать в зависимости от ваших вкусовых предпочтений или их наличия, но даже если вы решите приготовить яблочные дольки, просто присыпав их корицей – будет очень вкусно!

Запеченные яблоки с корицей в духовке

Запеченные яблоки с корицей в духовке – это быстрый и простой в приготовлении десерт, на готовку которого вы не потратите более, чем пять минут. Для усиления вкуса и аромата прекрасно подходят такие добавки, как кокосовая стружка, сухофрукты либо всевозможные орехи, которые вам нравятся.

Ингредиенты –+2 порц.

Яблоки 2 шт.

Мед 2 ст.л.

Корица по вкусу

Шаги 20 мин.

Яблоки с корицей в духовке готовятся быстро и просто. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимые компоненты на рабочий стол. Хорошенько промываем фрукты и срываем хвостики. У каждого плода срезаем верхушку так, как показано на фото. Любым удобным способом избавляемся от семенной коробочки. Образованную полость заполняем медом, присыпаем корицей. Закрываем начинку срезанными ранее верхушками. Запекаем угощение 12-15 минут в духовом шкафу, предварительно прогретом до 180 градусов. Приятного аппетита!

Яблоки с медом и корицей в духовке

Яблоки с медом и корицей в духовке – это ароматное и очень вкусное угощение, которое запросто заменит вам вредные покупные десерты с «серым» составом. Для готовки нам потребуются исключительно натуральные компоненты, которые не навредят вашему организму.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Яблоки средние – 6 шт.

Мед – 6 ч.л.

Корица молотая – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Вода холодная – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые и обсушенные яблоки очищаем от кожицы на половину и аккуратно удаляем сердцевину. Подготовленные фрукты перекладываем на противень, устеленный фольгой либо пекарской бумагой.

Шаг 2. В пиале смешиваем сахарный песок с молотой корицей и окунаем в сухую смесь фруктовую мякоть, в углубление выкладываем одну чайную ложку меда.

Шаг 3. На дно огнеупорной емкости вливаем немного воды и убираем заготовку в духовку на 25-30 минут при 200 градусах.

Шаг 4. Горячие яблочки аккуратно выкладываем на сервировочное блюдо и подаем к столу.

Шаг 5. Приятного аппетита!

Яблоки дольками с корицей в духовке

Яблоки дольками с корицей в духовке – это невероятно вкусное и полезное лакомство, которое можно приготовить за считанные минуты, используя лишь три компонента, которые идеально дополняют и оттеняют вкус и аромат друг друга. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом объединяем корицу с сахаром и хорошенько промываем яблоко.

Шаг 2. Разрезаем фрукт на дольки одинакового размера.

Шаг 3. Удаляем семенную коробочку, не нарушая целостность ломтиков.

Шаг 4. Собираем кусочки по форме целого фрукта в фольге.

Шаг 5. В центр высыпаем заранее подготовленную ароматную смесь.

Шаг 6. Заворачиваем фольгу и выпекаем угощение на протяжении 15 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

ПП яблоки с корицей без сахара

ПП яблоки с корицей без сахара – это оригинальный десерт, который можно подать даже к праздничному столу, если вы либо ваши гости придерживаются диеты. В качестве подсластителя мы будем использовать натуральный пчелиный мед, а для насыщенности вкуса – семечки тыквы и изюм.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-6.

Ингредиенты:

Яблоки – 6 шт.

Мак – 4 ст.л.

Изюм – ½ ст.

Корица молотая – по вкусу.

Семечки тыквенные – по вкусу.

Мед – по вкусу.

Вода – ½ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимое.

Шаг 2. При помощи ножа у яблок осторожно вырезаем сердцевину с косточками.

Шаг 3. Кондитерский мак на 10 минут запариваем в кипятке.

Шаг 4. Также заливаем изюм кипятком на несколько минут и после обсушиваем.

Шаг 5. Яблоки ставим на противень и в полость яблока всыпаем немного изюма.

Шаг 6. Дополняем начинку маком и ароматной корицей.

Шаг 7. Также добавляем семечки тыквы и мед, на дно жаропрочной посуды вливаем ½ стакана воды и убираем в духовку, прогретую до 180 градусов на 20-30 минут.

Шаг 8. Аппетитный десерт слегка остужаем и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Яблоки кружочками с корицей в слоеном тесте в духовке

Яблоки кружочками с корицей в слоеном тесте в духовке – это оригинальное лакомство, которое скрасит любое чаепитие и разнообразит ваш привычный рацион. Помимо этого, такие «слойки» очень удобно брать с собой на работу или учебу в качестве перекуса, так как они не теряют свой вкус и аромат после остывания.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Тесто слоеное – 1 упаковка.

Сахар-песок – 3-4 ст.л.

Корица молотая – 1 ст.л.

Желток куриный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженное тесто слегка раскатываем и нарезаем полосками, шириной не более двух сантиметров.

Шаг 2. Яблоки промываем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, режем на колечки и при помощи небольшой формочки вырезаем сердцевину.

Шаг 3. Полоски теста оборачиваем вокруг фруктового колечка.

Шаг 4. Заготовки выкладываем на противень, промазываем взбитым желтком, и посыпаем смесью из молотой корицы и сахарного песка.

Шаг 5. Выпекаем при температурной отметке в 180 градусов на протяжении 20 минут. Золотистые и ароматные колечки подаем к столу в сочетании с чашечкой чая. Приятного аппетита!

Печеные яблоки в духовке с корицей и сахаром

Печеные яблоки в духовке с корицей и сахаром – это угощение, которое влюбляет в себя с первой пробы, потому как сочетание кисло-сладких фруктов и ароматных добавок никого не может оставить равнодушным! И если вы хоть раз приготовите такой десерт, то вернетесь к этому рецепту еще неоднократно!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Сахар-песок – 1-1,5 ст.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Сок лимона – 3-4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фрукты ополаскиваем под струей воды и даем время обсохнуть, разрезаем пополам и вырезаем семенную область.

Шаг 2. Сбрызгиваем половинки соком цитрусового фрукта.

Шаг 3. Посыпаем яблочки корицей и сахаром.

Шаг 4. Перекладываем заготовки в огнеупорную посуду, застеленную пергаментом, и выпекаем 10-12 минут. По истечении времени, оставляем лакомство в горячей духовке еще на 10 минут.

Шаг 5. Слегка остывшее угощение подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!