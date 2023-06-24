Яблоки с корицей в духовке – это простой и очень вкусный десерт, который приятно удивит вас своими пряными нотками и кисло-сладким фруктовым вкусом, который идеально сочетается с пчелиным медом, молотой корицей и измельченными орехами. Добавки вы можете подбирать в зависимости от ваших вкусовых предпочтений или их наличия, но даже если вы решите приготовить яблочные дольки, просто присыпав их корицей – будет очень вкусно!
Запеченные яблоки с корицей в духовке
Запеченные яблоки с корицей в духовке – это быстрый и простой в приготовлении десерт, на готовку которого вы не потратите более, чем пять минут. Для усиления вкуса и аромата прекрасно подходят такие добавки, как кокосовая стружка, сухофрукты либо всевозможные орехи, которые вам нравятся.
Ингредиенты –+2 порц.
- Яблоки 2 шт.
- Мед 2 ст.л.
- Корица по вкусу
Шаги 20 мин.
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Яблоки с корицей в духовке готовятся быстро и просто. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимые компоненты на рабочий стол.
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Хорошенько промываем фрукты и срываем хвостики.
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У каждого плода срезаем верхушку так, как показано на фото.
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Любым удобным способом избавляемся от семенной коробочки.
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Образованную полость заполняем медом, присыпаем корицей.
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Закрываем начинку срезанными ранее верхушками.
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Запекаем угощение 12-15 минут в духовом шкафу, предварительно прогретом до 180 градусов. Приятного аппетита!
Яблоки с медом и корицей в духовке
Яблоки с медом и корицей в духовке – это ароматное и очень вкусное угощение, которое запросто заменит вам вредные покупные десерты с «серым» составом. Для готовки нам потребуются исключительно натуральные компоненты, которые не навредят вашему организму.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Яблоки средние – 6 шт.
- Мед – 6 ч.л.
- Корица молотая – ½ ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Вода холодная – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытые и обсушенные яблоки очищаем от кожицы на половину и аккуратно удаляем сердцевину. Подготовленные фрукты перекладываем на противень, устеленный фольгой либо пекарской бумагой.
Шаг 2. В пиале смешиваем сахарный песок с молотой корицей и окунаем в сухую смесь фруктовую мякоть, в углубление выкладываем одну чайную ложку меда.
Шаг 3. На дно огнеупорной емкости вливаем немного воды и убираем заготовку в духовку на 25-30 минут при 200 градусах.
Шаг 4. Горячие яблочки аккуратно выкладываем на сервировочное блюдо и подаем к столу.
Шаг 5. Приятного аппетита!
Яблоки дольками с корицей в духовке
Яблоки дольками с корицей в духовке – это невероятно вкусное и полезное лакомство, которое можно приготовить за считанные минуты, используя лишь три компонента, которые идеально дополняют и оттеняют вкус и аромат друг друга. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 1-2.
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 шт.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Корица молотая – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом объединяем корицу с сахаром и хорошенько промываем яблоко.
Шаг 2. Разрезаем фрукт на дольки одинакового размера.
Шаг 3. Удаляем семенную коробочку, не нарушая целостность ломтиков.
Шаг 4. Собираем кусочки по форме целого фрукта в фольге.
Шаг 5. В центр высыпаем заранее подготовленную ароматную смесь.
Шаг 6. Заворачиваем фольгу и выпекаем угощение на протяжении 15 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!
ПП яблоки с корицей без сахара
ПП яблоки с корицей без сахара – это оригинальный десерт, который можно подать даже к праздничному столу, если вы либо ваши гости придерживаются диеты. В качестве подсластителя мы будем использовать натуральный пчелиный мед, а для насыщенности вкуса – семечки тыквы и изюм.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3-6.
Ингредиенты:
- Яблоки – 6 шт.
- Мак – 4 ст.л.
- Изюм – ½ ст.
- Корица молотая – по вкусу.
- Семечки тыквенные – по вкусу.
- Мед – по вкусу.
- Вода – ½ ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем все необходимое.
Шаг 2. При помощи ножа у яблок осторожно вырезаем сердцевину с косточками.
Шаг 3. Кондитерский мак на 10 минут запариваем в кипятке.
Шаг 4. Также заливаем изюм кипятком на несколько минут и после обсушиваем.
Шаг 5. Яблоки ставим на противень и в полость яблока всыпаем немного изюма.
Шаг 6. Дополняем начинку маком и ароматной корицей.
Шаг 7. Также добавляем семечки тыквы и мед, на дно жаропрочной посуды вливаем ½ стакана воды и убираем в духовку, прогретую до 180 градусов на 20-30 минут.
Шаг 8. Аппетитный десерт слегка остужаем и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!
Яблоки кружочками с корицей в слоеном тесте в духовке
Яблоки кружочками с корицей в слоеном тесте в духовке – это оригинальное лакомство, которое скрасит любое чаепитие и разнообразит ваш привычный рацион. Помимо этого, такие «слойки» очень удобно брать с собой на работу или учебу в качестве перекуса, так как они не теряют свой вкус и аромат после остывания.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6-7.
Ингредиенты:
- Яблоки – 3 шт.
- Тесто слоеное – 1 упаковка.
- Сахар-песок – 3-4 ст.л.
- Корица молотая – 1 ст.л.
- Желток куриный – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно размороженное тесто слегка раскатываем и нарезаем полосками, шириной не более двух сантиметров.
Шаг 2. Яблоки промываем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, режем на колечки и при помощи небольшой формочки вырезаем сердцевину.
Шаг 3. Полоски теста оборачиваем вокруг фруктового колечка.
Шаг 4. Заготовки выкладываем на противень, промазываем взбитым желтком, и посыпаем смесью из молотой корицы и сахарного песка.
Шаг 5. Выпекаем при температурной отметке в 180 градусов на протяжении 20 минут. Золотистые и ароматные колечки подаем к столу в сочетании с чашечкой чая. Приятного аппетита!
Печеные яблоки в духовке с корицей и сахаром
Печеные яблоки в духовке с корицей и сахаром – это угощение, которое влюбляет в себя с первой пробы, потому как сочетание кисло-сладких фруктов и ароматных добавок никого не может оставить равнодушным! И если вы хоть раз приготовите такой десерт, то вернетесь к этому рецепту еще неоднократно!
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Яблоки – 3 шт.
- Сахар-песок – 1-1,5 ст.л.
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Сок лимона – 3-4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Фрукты ополаскиваем под струей воды и даем время обсохнуть, разрезаем пополам и вырезаем семенную область.
Шаг 2. Сбрызгиваем половинки соком цитрусового фрукта.
Шаг 3. Посыпаем яблочки корицей и сахаром.
Шаг 4. Перекладываем заготовки в огнеупорную посуду, застеленную пергаментом, и выпекаем 10-12 минут. По истечении времени, оставляем лакомство в горячей духовке еще на 10 минут.
Шаг 5. Слегка остывшее угощение подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!