Яблоки в микроволновке — это великолепное угощение, которое подходит как для перекуса или десерта, так и вкусного завтрака. Исполнение рецептов занимает минимум времени. Яблоки можно использовать разные, подойдут как сладкие, так и кислые сорта. Здесь все зависит от предпочтений. Яблоки запекают с начинкой или без. В подборке собраны разные варианты.

Как запечь яблоки в микроволновке целиком в кожуре

Как запечь яблоки в микроволновке целиком в кожуре – часто интересуются те, кто следит за фигурой и ищут полезную альтернативу десертам. Фрукты готовятся просто и быстро, а в качестве начинки используют различные ингредиенты. Десерт получается ароматным и необыкновенно вкусным. Вполне можно обойтись и без добавок.

Ингредиенты –+2 порц.

Яблоки 2 шт.

Сахарная пудра 1 ч.л.

Грецкий орех 50 гр.

Мед 1 ч.л.

Изюм 50 гр.

Корица 5 гр.

Анисовая звезда 2 шт.

Коричневый сахар 1 ч.л.

Шаги 10 мин.

Как запечь яблоки в микроволновке? Прежде всего подготавливаем ингредиенты. Яблоки выбираем любого сорта. Тщательно промываем фрукты и вытираем полотенцами. Вооружившись острым ножом, срезаем шляпку и аккуратным образом достаем внутренности. Измельчаем грецкие орехи и объединяем вместе с промытым изюмом, коричневым сахаром, корицей и другими пряностями, а также медом. Хорошо перемешав начинку, распределяем ее по яблокам. Сверху кладем звездочку аниса. Помещаем яблоки в огнеупорную стеклянную форму, предназначенную для микроволновки. Размещаем в ней яблоки, сверху прикрываем яблочными крышечками. Прикрываем второй миской или пластиковом куполом. Запекаем при мощности 700 Вт 5 минут. Аккуратно достаем десерт и оставляем немного остыть. Украшаем, присыпав сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Яблоки с медом в микроволновке

Яблоки с медом в микроволновке обладают изумительным ароматом. Если использовать яблоки кисло-сладких сортов, количество меда допускается увеличить. Здесь все зависит от предпочтений. Полезное угощение идеально подходит беременным, кормящим и маленьким деткам, а также зожникам и тем, кто не ест обычные десерты.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 4 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Сахарная пудра – по вкусу.

Мед – 1-2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем яблоки, вытираем насухо полотенцами. Достаем сердцевину с помощью специального приспособления так, чтобы не проколоть дно.

Шаг 2. Пустоту наполняем медом в том количестве, в котором нравится.

Шаг 3. Разместив яблоки в посуде, предназначенной для микроволновки, помещаем запекаться на 5-7 минут.

Шаг 4. Приготовленные яблоки будут мягкими. Готовность можно проверить вилочкой или ножом.

Шаг 5. Десерт немного остужаем. Декорируем сахарной пудрой и подаем десерт. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки с творогом в микроволновке

Запеченные яблоки с творогом в микроволновке готовятся максимально просто. Жирность творога не принципиальна. Вкусное угощение станет для вас любимым вариантом сладкого перекуса или полезного десерта. Сахар можно заменить подсластителем на основе стевии или медом.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Творог – 100 гр.

Изюм – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Хорошо промываем яблоки и изюм.

Шаг 2. Промытый изюм заливаем кипятком и отставляем на 5-10 минут в сторону.

Шаг 3. У яблок сверху срезаем крышечку и аккуратно вынимаем семенную коробку так, чтобы не поломать дно.

Шаг 4. Готовим начинку. Соединяем творог с сахарным песком и хорошенько разминаем. Далее добавляем размягченный изюм, предварительно слив жидкость и обсушив сухофрукты бумажными полотенцами. Хорошо размешиваем.

Шаг 5. Фрукты начиняем приготовленный начинкой.

Шаг 6. Стеклянную форму для микроволновки заполняем яблоками и накрываем крышкой.

Шаг 7. Устанавливаем максимальную мощность, во многих микроволновках это 800 Вт. Ставим форму и запускаем таймер на 5-10 минут. Время готовки в основном зависит от вашей техники и самих яблок. Чтобы точно угадать время приготовления, рекомендую готовить импульсами по несколько минут.

Шаг 8. Аккуратно достаем форму и даем немного остыть фруктовому десерту.

Шаг 9. Подаем с чаем к завтраку. Приятного аппетита!

Печеные яблоки с сахаром в микроволновке

Печеные яблоки с сахаром в микроволновке обладают насыщенным вкусом. Нежная текстура нравится многим. Ароматный десерт доставит массу положительных эмоций. Душистая специя изумительно дополняет яблоки. Количество пряностей по желанию можно уменьшить или вообще не класть.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Сахар-песок – 3 ч.л.

Корица молотая – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем яблоки любимого сорта. Фрукты могут быть сладкими или кислыми. При помощи ложки или специального приспособления извлекаем семенную коробку. Можно выскоблить обычным ножом. Но делаем так, чтобы не повредить дно.

Шаг 2. В каждое яблоко насыпаем по чайной ложке сахарного песка. Можно использовать сахарную пудру.

Шаг 3. Сдабриваем молотой корицей. Количество определяем в соответствии с предпочтениями.

Шаг 4. Яблоки перекладываем в посуду, которая подходит для готовки в микроволновой печи. Установив среднюю мощность, помещаем яблоки запекаться на 5-7 минут.

Шаг 5. Аккуратно вынимаем десерт, по усмотрению декорируем. Можно припорошить сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Как запечь яблоки с корицей в микроволновке

Как запечь яблоки с корицей в микроволновке – вопрос, который решается элементарно. Рецепт сможет реализовать даже ребенок. Яблоки, мед, корица и грецкие орехи идеально гармонируют. Количество корицы можно увеличить, главное не переборщить, чтобы не забить вкус пряностями.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Грецкие орехи – 10 гр.

Мед – 30 гр.

Корица молотая – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочей поверхности составляем перечисленные выше ингредиенты.

Шаг 2. Хорошо промытые яблоки очищаем от сердцевины. Можно использовать чайную ложку или при помощи специального приспособления. Сердцевину вычищаем таким образом, чтобы отверстие было не насквозь.

Шаг 3. Грецкие орехи перебираем от перегородок и скорлупы. Мелко рубим или разламываем вручную. Перемешиваем вместе с медом.

Шаг 4. Отверстие в яблоках заполняем приготовленной начинкой.

Шаг 5. Затем сдабриваем корицей.

Шаг 6. Подготовленные яблоки перекладываем в миску для микроволновки.

Шаг 7. Устанавливаем максимальную мощность и запекаем яблоки в микроволновке 6-8 минут.

Шаг 8. Аккуратно достаем готовое блюдо. После чего даем десерту слегка остыть.

Шаг 9. В отверстие заливаем по чайной ложки меда и поливаем соком, который выделился в процессе запекания.

Шаг 10. Сверху украшаем корицей и даем немного постоять.

Шаг 11. Красиво сервируем десерт и угощаем близких. Приятного аппетита!

Как запечь яблоки дольками в микроволновке

Как запечь яблоки дольками в микроволновке – решение вопроса занимает не более 10 минут. Все зависит от максимальной мощности прибора. Яблоки, разрезанные на дольки, готовятся быстрее, чем плоды целиком. Десерт дополняют ягодами и йогуртом по желанию. Вместо малины можно использовать другие ягоды.

Время готовки – 7 мин.

Время приготовления – 2 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Яблоки – 1 шт.

Малина – 30-50 гр.

Йогурт – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем перечисленные ингредиенты. Яблоко выбираем любого сорта. Вместо малины можно взять любую другую ягоду или вообще не использовать ее. Подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Йогурт берем натуральный или уже с наполнителями.

Шаг 2. Яблоко хорошо промываем, вытираем полотенцем и делим на несколько частей, удаляя семенную коробку. Кладем фрукты на тарелку, подходящую для микроволновки. Запечатываем пищевой пленкой, в нескольких местах делаем проколы с помощью зубочистки.

Шаг 3. Заготовку убираем в микроволновую печь. На панели устанавливаем максимальную мощность и таймер на 2-3 минуты. Спустя 2 минуты извлекаем яблоки и проверяем, приготовились или нет. Если нужно увеличиваем время.

Шаг 4. Снимаем пленку и кожицу с яблок. Разминаем фрукты вилочкой, таким же образом поступаем с ягодами малины.

Шаг 5. При желании смешиваем яблоки с ягодами. Дополняем десерт йогуртом и получаем удовольствие. Приятного аппетита!