Яблоки в сиропе на зиму – это оригинальное и невероятно вкусное лакомство, подходящее для длительного хранения. Если лето порадовало вас большим яблочным урожаем, то вам точно пригодится такая кулинарная идея. Для заготовки используйте проверенную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Яблоки в сиропе дольками на зиму

Яблоки в сиропе дольками на зиму – это интересная и аппетитная кулинарная идея. Если вы не знаете как распорядиться большим плодовым урожаем, то обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт. Готовые яблоки получатся невероятно сочными и яркими по вкусу.

Ингредиенты –+1 л.

Яблоки 1 кг

Сахар-песок 200 гр.

Вода 500 мл.

Шаги 50 мин.

Как заготовить яблоки в сиропе на зиму? Подготовим необходимые продукты: яблоки, сахар и воду. Хорошенько промываем яблоки под водой. Разделяем плоды на дольки. Аккуратно удаляем косточки. Выкладываем яблочные дольки в стерилизованные банки, заливаем кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 20 минут. Сливаем воду в кастрюлю. Дополняем сахаром, нагреваем и постоянно помешиваем до растворения сухого ингредиента. Заливаем яблоки готовым сиропом. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть. Яблоки в сиропе дольками на зиму готовы. Уносите на хранение!

Яблоки в сиропе целиком на зиму

Яблоки в сиропе целиком на зиму – это яркая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит полки вашей кладовой. Готовое угощение порадует интересным вкусом и полезными свойствами. Обязательно берите на заметку простой рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Яблоко – 900 гр.

Сахар – 300 гр.

Мелисса лимонная – 1 ветка.

Гвоздика – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем небольшие аккуратные яблоки. Хорошо промываем их под водой.

Шаг 2. Подготовим гвоздику и веточку мелиссы.

Шаг 3. Выкладываем яблоки в стерилизованные банки. Дополняем плоды гвоздикой и мелиссой.

Шаг 4. Заливаем содержимое банок кипятком. Прикрываем крышкой и оставляем на 30 минут.

Шаг 5. Сливаем воду в кастрюлю и доводим ее до кипения.

Шаг 6. Добавляем сюда сахар.

Шаг 7. Кипятим сироп и перемешиваем до полного растворения сухого ингредиента.

Шаг 8. Вливаем сироп к яблокам. Закрываем ошпаренными крышками.

Шаг 9. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 10. Яблоки в сиропе целиком на зиму готовы. Уносите на хранение!

Яблоки в сиропе с корицей на зиму

Яблоки в сиропе с корицей на зиму никого не оставят равнодушным. Такое лакомство получается невероятно вкусным, ароматным и аппетитным. Можно есть просто так или использовать в приготовлении домашней выпечки. Обязательно берите на заметку пошаговый рецепт!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Яблоко – 1,5 кг.

Сахар – 500 гр.

Корица молотая – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество яблок и хорошо промываем под водой.

Шаг 2. Выкладываем яблоки в стерилизованную банку.

Шаг 3. Засыпаем плоды сахаром.

Шаг 4. Сюда же добавляем молотую корицу.

Шаг 5. Заливаем содержимое кипятком, прикрываем крышкой и ставим в кастрюлю с кипящей водой и полотенцем на дне. Стерилизуем 15 минут на небольшом огне.

Шаг 6. Достаем банку из кипятка. Закатываем, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.

Шаг 7. Яблоки в сиропе с корицей на зиму готовы. Можно уносить на хранение!

Яблоки в сиропе на зиму с лимонной кислотой

Яблоки в сиропе на зиму с лимонной кислотой несложно приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам из нашей проверенной кулинарной идеи. Готовый продукт порадует вас своим ярким видом и невероятным вкусом. Разнообразьте меню домашних заготовок.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Яблоко – 2,5 кг.

Сахар – 500 гр.

Вода – 2 л.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем крепкие яблоки без повреждений. Тщательно их промываем под водой.

Шаг 2. Разделяем яблоки на крупные дольки, аккуратно вырезаем сердцевину.

Шаг 3. Кипятим воду с сахаром и лимонной кислотой. Сухой ингредиент должен полностью раствориться.

Шаг 4. Погружаем сюда яблочные дольки. Провариваем в кипящем сиропе одну-две минуты.

Шаг 5. Шумовкой выкладываем яблочные дольки в стерилизованную банку.

Шаг 6. Повторно кипятим сироп и вливаем его в заготовку. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном и даем остыть.

Шаг 7. Яблоки в сиропе на зиму с лимонной кислотой готовы. Убирайте яркую заготовку на хранение!

Ранетки в сахарном сиропе на зиму

Ранетки в сахарном сиропе на зиму никого не оставят равнодушным. Такое лакомство получается невероятно вкусным, сочным и аппетитным. Обязательно попробуйте приготовить на длительное хранение по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На 2 полуторалитровых банки:

Яблоки ранетки – 2,7 кг.

Палочка корицы – 2 шт.

Вода – 1 л.

Сахар – 4 ст.

Кислота лимонная – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем нужное количество ранеток. Хорошо промываем их под водой.

Шаг 2. Каждое яблоко насквозь прокалываем зубочисткой.

Шаг 3. Опускаем подготовленные плоды в большую кастрюлю с водой. Доводим до кипения и провариваем ранетки две минуты.

Шаг 4. В это время стерилизуем банки с крышками.

Шаг 5. Наполняем подготовленные банки яблоками.

Шаг 6. Кладем в каждую банку по палочке корицы.

Шаг 7. В это время готовим сироп. Кипятим воду с сахаром. Добавляем сюда лимонную кислоту.

Шаг 8. Заливаем яблоки сиропом.

Шаг 9. Закатываем заготовки ключом. Укутываем в одеяло и оставляем до остывания.

Шаг 10. Ранетки в сахарном сиропе на зиму готовы. Можно убирать на хранение!