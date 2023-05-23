Яблоки в слоеном тесте в духовке – это элементарный в приготовлении, но, тем не менее, невероятно вкусный и ароматный десерт. Такое угощение готовится быстро и легко, а подать его можно даже к праздничному столу, потому как его внешний вид вызывает неимоверное желание скорее попробовать хоть кусочек, даже при соблюдении диеты либо правильного питания. Вкуснее всего получается из домашних садовых яблок – обязательно попробуйте и вы не пожалеете!
Яблоки в слоеном тесте, запеченные в духовке
Яблоки в слоеном тесте, запеченные в духовке – это поистине праздничный десерт, потому как кушанье включает в свой состав, помимо основных компонентов, еще и начинку, сделанную из измельченных орехов и меда. Вкусно настолько, что остановиться просто невозможно!
Ингредиенты –+2 порц.
- Тесто слоеное дрожжевое 200 гр.
- Яблоки 2 шт.
- Миндаль 10 шт.
- Грецкий орех 25 гр. (ядер)
- Мед 1 ч.л.
- Корица по вкусу
- Сок лимонный 1 ст.л.
- Сахар-песок по вкусу
- Желток 1 шт.
Шаги 40 мин.
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Яблоки в слоеном тесте в духовке – это очень вкусно и просто! При помощи кофемолки или блендера измельчаем миндаль и ядра грецкого ореха.
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В полученную массу добавляем корицу и мед – хорошенько перемешиваем.
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Счищаем кожицу с яблок и чайной ложкой удаляем семенную коробочку, срезав верх. Смазываем соком лимона, дабы фрукты не изменили свой цвет.
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В ореховую смесь добавляем маленькие ломтики яблочной мякоти.
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Слоеное тесто раскатываем в пласт и разрезаем на полосы толщиной около двух сантиметров.
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Заполняем пространство внутри фруктов орехово-медовой массой, накрываем верхушками.
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Обваливаем заготовки в сахарном песке и плотно оборачиваем в тесто.
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Декорируем по своему вкусу и смазываем желтком.
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Яблоки ставим на противень с пергаментов и выпекаем в течение 20-25 минут при 200 градусах.
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Лакомство слегка остужаем и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Яблоки, запеченные кружочками в слоеном тесте
Яблоки, запеченные кружочками в слоеном тесте – это лакомство, с приготовлением которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни, потому как от кулинара требуется лишь нарезать фруктовую мякоть и обернуть ее в полоски готового теста.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Яблоки – 3 шт.
- Тесто слоеное бездрожжевое – 500 гр.
- Сахар-песок – по вкусу.
- Пудра сахарная – по вкусу.
- Желток – 1 шт.
- Корица молотая – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Фрукты ополаскиваем и обсушиваем, снимаем кожицу и разрезаем на кольца (толщина – 5 миллиметров).
Шаг 2. Любым удобным способом, вырезаем сердцевину.
Шаг 3. Колечки складываем в тарелку и посыпаем сахарным песком и молотой корицей.
Шаг 4. Размороженное тесто раскатываем в пласт и разрезаем на ленты по сантиметру.
Шаг 5. Оборачиваем яблочные заготовки в тесто и помещаем на противень, устеленный листом пекарской бумаги.
Шаг 6. Промазываем верхушки желтком и присыпаем сахаром – готовим 10-15 минут при температурной отметке в 200 градусов.
Шаг 7. Угощение подаем к столу в теплом либо остывшем виде. Приятного чаепития!
Розочки из слоеного теста с яблоками
Розочки из слоеного теста с яблоками – это красивое и невероятно ароматное угощение, которое удивит своим внешним видом не только детей, но и взрослых. Благодаря особому способу заготовок, готовый десерт отличается своей красотой и безумно приятным вкусом.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Яблоки – 2 шт.
- Тесто слоеное – 250 гр.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Вода – 150 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Смешиваем воду с сахаром и доводим до кипения.
Шаг 2. Вырезаем семенную коробочку из яблок, мякоть нарезаем тонкими слайсами.
Шаг 3. Небольшие горсти фруктов окунаем в сироп и провариваем 1-3 минуты, аккуратно достаем при помощи шумовки.
Шаг 4. Нарезаем раскатанное тесто так, как показано на фото.
Шаг 5. Выкладываем ломтики яблок.
Шаг 6. Сворачиваем в плотный и аккуратный рулет.
Шаг 7. Аккуратно расправляем «лепестки» и убираем в духовку, прогретую до 180-200 градусов, на 10-20 минут.
Шаг 8. Приятного аппетита!
Рулет из слоеного теста с яблоками
Рулет из слоеного теста с яблоками – это упрощенная вариация всеми любимого штруделя, на готовку которого можно потратить целый день. Но мы предлагаем вам приготовить не менее вкусный десерт, используя исключительно простые и доступные компоненты.
Время готовки – 55 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6-7.
Ингредиенты:
- Тесто слоеное – 250 гр.
- Яблоки – 2-3 шт.
- Сахар-песок – 3 ст.л. + для посыпки.
- Крахмал – 1 ст.л.
- Желток – 1 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Корица молотая – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно извлекаем тесто из морозильной камеры, размораживаем и раскатываем в прямоугольник на поверхности, припудренной мукой.
Шаг 2. Удаляем кожицу семенную коробочку с фруктов, мякоть нарезаем небольшими кубиками.
Шаг 3. Посыпаем фруктовую нарезку сахаром, крахмалом и корицей – перемешиваем.
Шаг 4. Выкладываем яблоки по всему диаметру теста, оставляя свободными лишь края.
Шаг 5. Сворачиваем рулет, подворачивая тесто и по бокам. Кладем полуфабрикат на пергамент и смазываем взбитым желтком, посыпаем сахаром. Убираем в духовку на 40-45 минут (180 градусов).
Шаг 6. Десерт слегка остужаем и только после переходим к нарезке. Приятного аппетита!
Яблоки в слоеном тесте с корицей
Яблоки в слоеном тесте с корицей – это простой и быстрый в приготовлении десерт, который покорит вас своим непревзойденным ароматом, еще в процессе запекания. Для сокращения потраченного времени, рекомендуем предварительно достать тесто из морозильной камеры.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Тесто слоеное – 250 гр.
- Яблоки – 1 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Корица молотая – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом размораживаем тесто, промываем и обсушиваем бумажными полотенцами яблоко.
Шаг 2. Фруктовую мякоть режем на кусочки около сантиметра.
Шаг 3. Раскатав тесто в пласт около 4 миллиметров, выкладываем яблоки и посыпаем их корицей и сахаром.
Шаг 4. Заворачиваем в рулет и нарезаем порционными кусочками.
Шаг 5. Перекладываем заготовки в форму с пекарской бумагой и смазываем расколоченным яйцом.
Шаг 6. Выпекаем 10-15 минут при температуре в 180 градусов.
Шаг 7. Теплое угощение подаем к столу и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!
Яблочные слойки со спрайтом из слоеного теста
Яблочные слойки со спрайтом из слоеного теста – это оригинальное угощение, которое приведет в полный восторг, как членов вашей семьи, так и гостей. Готовые булочки удивят вас своим нежным и тающим во рту основанием, а также подрумяненной верхушкой.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-6.
Ингредиенты:
- Спрайт – 500 мл.
- Яблоки – 2 шт.
- Тесто слоеное – 2 упаковки.
- Сахар-песок – ¾ ст.
- Масло сливочное – 1,5 упаковки.
- Корица молотая – по вкусу.
- Ванилин – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и нарезаем яблоки на дольки.
Шаг 2. Тесто разрезаем на треугольники, на широкую часть выкладываем фруктовый ломтик.
Шаг 3. Сворачиваем, как показано на фото.
Шаг 4. В сотейнике растапливаем сливочное масло, добавив сахар, корицу и ванилин.
Шаг 5. Заливаем заготовки, которые уже в форме, горячей семью.
Шаг 6. Подливаем сладкий газированный напиток.
Шаг 7. Выпекаем на протяжении получаса при 180 градусах.
Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Яблоки в слоеном тесте с карамелью
Яблоки в слоеном тесте с карамелью – это изысканный десерт, который подарит вам истинное вкусовое наслаждение. Карамелизированные фруктовые ломтики сведут с ума каждого, кто откусит хотя бы маленький кусочек – гарантировано!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 шт.
- Тесто слоеное – 250 гр.
- Сахар-песок тростниковый – 4 ст.л.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Коньяк – 1 ч.л.
- Сахар-песок ванильный – 5 гр.
- Пудра сахарная – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В сковородке с толстым дном растапливаем сливочное масло и высыпаем сахар, не помешивая, топим.
Шаг 2. В гладкую карамель забрасываем ломтики яблок.
Шаг 3. Дополняем компоненты коньяком и ванильным сахаром – перемешиваем и томим около 5 минут.
Шаг 4. Тесто раскатываем и режем на 4 части, на половинке каждого сегмента делаем три надреза.
Шаг 5. На целые участки теста выкладываем аппетитную начинку.
Шаг 6. Скрепляем половинки и выпекаем десерт 20-25 минут при температурной отметке в 180 градусов.
Шаг 7. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Яблоки в слоеном тесте с орехами
Яблоки в слоеном тесте с орехами – это настоящая палочка-выручалочка для каждого кулинара, который попал в такую ситуацию, когда гости на пороге, а предложить к чаю совсем нечего. В таком случае, подготавливаем необходимые продукты и приступаем к процессу!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Тесто слоеное бездрожжевое – 250 гр.
- Яблоки – 1-2 шт.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Корица молотая – ½ ч.л.
- Варенье – 3 ст.л.
- Желток куриный – 1 шт.
- Ядра грецкого ореха – по вкусу.
- Ванильный сахар – по вкусу.
- Сахарная пудра – для декора.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ополаскиваем яблоки и даем время обсохнуть, удаляем сердцевину и разрезаем на колечки.
Шаг 2. Перемешиваем два вида сахарного песка и корицу, полученной смесью посыпаем яблоки – обжариваем на сковородке с двух сторон по 1-2 минуты.
Шаг 3. Раскатанный пласт теста делим на 6 квадратов одинакового размера.
Шаг 4. Надрезаем так, как продемонстрировано на фото.
Шаг 5. Выкладываем яблочные ломтики, посыпаем измельченными орешками.
Шаг 6. Уголки соединяем в центре заготовки и прижимаем.
Шаг 7. Тесто промазываем желтком, а в серединку кладем немного варенья.
Шаг 8. Запекаем слойки около 20-25 минут в духовом шкафу, предварительно прогретом до 180 градусов.
Шаг 9. Перед подачей по желанию декорируем сахарной пудрой. Приятного аппетита!