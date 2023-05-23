Яблоки в слоеном тесте в духовке – это элементарный в приготовлении, но, тем не менее, невероятно вкусный и ароматный десерт. Такое угощение готовится быстро и легко, а подать его можно даже к праздничному столу, потому как его внешний вид вызывает неимоверное желание скорее попробовать хоть кусочек, даже при соблюдении диеты либо правильного питания. Вкуснее всего получается из домашних садовых яблок – обязательно попробуйте и вы не пожалеете!

Яблоки в слоеном тесте, запеченные в духовке

Яблоки в слоеном тесте, запеченные в духовке – это поистине праздничный десерт, потому как кушанье включает в свой состав, помимо основных компонентов, еще и начинку, сделанную из измельченных орехов и меда. Вкусно настолько, что остановиться просто невозможно!

Ингредиенты –+2 порц.

Тесто слоеное дрожжевое 200 гр.

Яблоки 2 шт.

Миндаль 10 шт.

Грецкий орех 25 гр. (ядер)

Мед 1 ч.л.

Корица по вкусу

Сок лимонный 1 ст.л.

Сахар-песок по вкусу

Желток 1 шт.

Шаги 40 мин.

Яблоки в слоеном тесте в духовке – это очень вкусно и просто! При помощи кофемолки или блендера измельчаем миндаль и ядра грецкого ореха. В полученную массу добавляем корицу и мед – хорошенько перемешиваем. Счищаем кожицу с яблок и чайной ложкой удаляем семенную коробочку, срезав верх. Смазываем соком лимона, дабы фрукты не изменили свой цвет. В ореховую смесь добавляем маленькие ломтики яблочной мякоти. Слоеное тесто раскатываем в пласт и разрезаем на полосы толщиной около двух сантиметров. Заполняем пространство внутри фруктов орехово-медовой массой, накрываем верхушками. Обваливаем заготовки в сахарном песке и плотно оборачиваем в тесто. Декорируем по своему вкусу и смазываем желтком. Яблоки ставим на противень с пергаментов и выпекаем в течение 20-25 минут при 200 градусах. Лакомство слегка остужаем и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Яблоки, запеченные кружочками в слоеном тесте

Яблоки, запеченные кружочками в слоеном тесте – это лакомство, с приготовлением которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни, потому как от кулинара требуется лишь нарезать фруктовую мякоть и обернуть ее в полоски готового теста.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Тесто слоеное бездрожжевое – 500 гр.

Сахар-песок – по вкусу.

Пудра сахарная – по вкусу.

Желток – 1 шт.

Корица молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фрукты ополаскиваем и обсушиваем, снимаем кожицу и разрезаем на кольца (толщина – 5 миллиметров).

Шаг 2. Любым удобным способом, вырезаем сердцевину.

Шаг 3. Колечки складываем в тарелку и посыпаем сахарным песком и молотой корицей.

Шаг 4. Размороженное тесто раскатываем в пласт и разрезаем на ленты по сантиметру.

Шаг 5. Оборачиваем яблочные заготовки в тесто и помещаем на противень, устеленный листом пекарской бумаги.

Шаг 6. Промазываем верхушки желтком и присыпаем сахаром – готовим 10-15 минут при температурной отметке в 200 градусов.

Шаг 7. Угощение подаем к столу в теплом либо остывшем виде. Приятного чаепития!

Розочки из слоеного теста с яблоками

Розочки из слоеного теста с яблоками – это красивое и невероятно ароматное угощение, которое удивит своим внешним видом не только детей, но и взрослых. Благодаря особому способу заготовок, готовый десерт отличается своей красотой и безумно приятным вкусом.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Тесто слоеное – 250 гр.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешиваем воду с сахаром и доводим до кипения.

Шаг 2. Вырезаем семенную коробочку из яблок, мякоть нарезаем тонкими слайсами.

Шаг 3. Небольшие горсти фруктов окунаем в сироп и провариваем 1-3 минуты, аккуратно достаем при помощи шумовки.

Шаг 4. Нарезаем раскатанное тесто так, как показано на фото.

Шаг 5. Выкладываем ломтики яблок.

Шаг 6. Сворачиваем в плотный и аккуратный рулет.

Шаг 7. Аккуратно расправляем «лепестки» и убираем в духовку, прогретую до 180-200 градусов, на 10-20 минут.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Рулет из слоеного теста с яблоками

Рулет из слоеного теста с яблоками – это упрощенная вариация всеми любимого штруделя, на готовку которого можно потратить целый день. Но мы предлагаем вам приготовить не менее вкусный десерт, используя исключительно простые и доступные компоненты.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 250 гр.

Яблоки – 2-3 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л. + для посыпки.

Крахмал – 1 ст.л.

Желток – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Корица молотая – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно извлекаем тесто из морозильной камеры, размораживаем и раскатываем в прямоугольник на поверхности, припудренной мукой.

Шаг 2. Удаляем кожицу семенную коробочку с фруктов, мякоть нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 3. Посыпаем фруктовую нарезку сахаром, крахмалом и корицей – перемешиваем.

Шаг 4. Выкладываем яблоки по всему диаметру теста, оставляя свободными лишь края.

Шаг 5. Сворачиваем рулет, подворачивая тесто и по бокам. Кладем полуфабрикат на пергамент и смазываем взбитым желтком, посыпаем сахаром. Убираем в духовку на 40-45 минут (180 градусов).

Шаг 6. Десерт слегка остужаем и только после переходим к нарезке. Приятного аппетита!

Яблоки в слоеном тесте с корицей

Яблоки в слоеном тесте с корицей – это простой и быстрый в приготовлении десерт, который покорит вас своим непревзойденным ароматом, еще в процессе запекания. Для сокращения потраченного времени, рекомендуем предварительно достать тесто из морозильной камеры.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 250 гр.

Яблоки – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Корица молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом размораживаем тесто, промываем и обсушиваем бумажными полотенцами яблоко.

Шаг 2. Фруктовую мякоть режем на кусочки около сантиметра.

Шаг 3. Раскатав тесто в пласт около 4 миллиметров, выкладываем яблоки и посыпаем их корицей и сахаром.

Шаг 4. Заворачиваем в рулет и нарезаем порционными кусочками.

Шаг 5. Перекладываем заготовки в форму с пекарской бумагой и смазываем расколоченным яйцом.

Шаг 6. Выпекаем 10-15 минут при температуре в 180 градусов.

Шаг 7. Теплое угощение подаем к столу и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Яблочные слойки со спрайтом из слоеного теста

Яблочные слойки со спрайтом из слоеного теста – это оригинальное угощение, которое приведет в полный восторг, как членов вашей семьи, так и гостей. Готовые булочки удивят вас своим нежным и тающим во рту основанием, а также подрумяненной верхушкой.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Спрайт – 500 мл.

Яблоки – 2 шт.

Тесто слоеное – 2 упаковки.

Сахар-песок – ¾ ст.

Масло сливочное – 1,5 упаковки.

Корица молотая – по вкусу.

Ванилин – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и нарезаем яблоки на дольки.

Шаг 2. Тесто разрезаем на треугольники, на широкую часть выкладываем фруктовый ломтик.

Шаг 3. Сворачиваем, как показано на фото.

Шаг 4. В сотейнике растапливаем сливочное масло, добавив сахар, корицу и ванилин.

Шаг 5. Заливаем заготовки, которые уже в форме, горячей семью.

Шаг 6. Подливаем сладкий газированный напиток.

Шаг 7. Выпекаем на протяжении получаса при 180 градусах.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Яблоки в слоеном тесте с карамелью

Яблоки в слоеном тесте с карамелью – это изысканный десерт, который подарит вам истинное вкусовое наслаждение. Карамелизированные фруктовые ломтики сведут с ума каждого, кто откусит хотя бы маленький кусочек – гарантировано!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 шт.

Тесто слоеное – 250 гр.

Сахар-песок тростниковый – 4 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Коньяк – 1 ч.л.

Сахар-песок ванильный – 5 гр.

Пудра сахарная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковородке с толстым дном растапливаем сливочное масло и высыпаем сахар, не помешивая, топим.

Шаг 2. В гладкую карамель забрасываем ломтики яблок.

Шаг 3. Дополняем компоненты коньяком и ванильным сахаром – перемешиваем и томим около 5 минут.

Шаг 4. Тесто раскатываем и режем на 4 части, на половинке каждого сегмента делаем три надреза.

Шаг 5. На целые участки теста выкладываем аппетитную начинку.

Шаг 6. Скрепляем половинки и выпекаем десерт 20-25 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 7. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Яблоки в слоеном тесте с орехами

Яблоки в слоеном тесте с орехами – это настоящая палочка-выручалочка для каждого кулинара, который попал в такую ситуацию, когда гости на пороге, а предложить к чаю совсем нечего. В таком случае, подготавливаем необходимые продукты и приступаем к процессу!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 250 гр.

Яблоки – 1-2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Корица молотая – ½ ч.л.

Варенье – 3 ст.л.

Желток куриный – 1 шт.

Ядра грецкого ореха – по вкусу.

Ванильный сахар – по вкусу.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем яблоки и даем время обсохнуть, удаляем сердцевину и разрезаем на колечки.

Шаг 2. Перемешиваем два вида сахарного песка и корицу, полученной смесью посыпаем яблоки – обжариваем на сковородке с двух сторон по 1-2 минуты.

Шаг 3. Раскатанный пласт теста делим на 6 квадратов одинакового размера.

Шаг 4. Надрезаем так, как продемонстрировано на фото.

Шаг 5. Выкладываем яблочные ломтики, посыпаем измельченными орешками.

Шаг 6. Уголки соединяем в центре заготовки и прижимаем.

Шаг 7. Тесто промазываем желтком, а в серединку кладем немного варенья.

Шаг 8. Запекаем слойки около 20-25 минут в духовом шкафу, предварительно прогретом до 180 градусов.

Шаг 9. Перед подачей по желанию декорируем сахарной пудрой. Приятного аппетита!