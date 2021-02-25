Брендована текстильна сумка — це річ, яка багато років не втрачає своєї актуальності і навряд чи почне втрачати її найближчим часом. А вся справа в тому, що сумка з логотипом є відмінним рекламним носієм, що дозволяє збільшити впізнаваність бренду. Як обрати сумки з лого у Києві ви можете тут asapservice.com.ua дiзнатися.

Які види текстильних сумок бувають?

Рекламні сумки з логотипом шиють з найрізноманітніших матеріалів. Не можна сказати, щоб якийсь із них був краще або гірше, однак, важливо розуміти що саме підійде у вашому випадку. Тому ми спробуємо коротко розповісти вам про найпопулярніші варіанти.

Полотняні сумки з логотипом — класичний зразок рекламної продукції

Полотняні сумки — найпоширеніший вид промо сумок з логотипом. Практичні, надійні і довговічні, вони використовуються різними компаніями. Дуже добре підходять для проведення промо-акцій.

Джутові сумки з логотипом — стильний еко-тренд

Екологічні речі сьогодні в тренді, як ніколи. Виробництвом джутових сумок з логотипом займаються часто компанії, які відповідально ставляться до екології і орієнтовані на етичного покупця. Однак, хороший джут не тільки своїм зовнішнім виглядом і здатністю повністю перегниватимуть в грунті, а й більш практичними моментами: вироби з нього міцні, не пропускають всередину вологу, а значить надійно захищають речі всередині.

Лляні сумки з логотипом — відмінний сувенір з натурального волокна

Екологічні речі сьогодні в тренді, як ніколи. Виробництвом джутових сумок з логотипом займаються часто компанії, які відповідально ставляться до екології і орієнтовані на етичного покупця. Однак, хороший джут не тільки своїм зовнішнім виглядом і здатністю повністю перегниватимуть в грунті, а й більш практичними моментами: вироби з нього міцні, не пропускають всередину вологу, а значить надійно захищають речі всередині.

Лляні сумки з логотипом — відмінний сувенір з натурального волокна

Льон також є екологічним матеріалом, до того ж він дуже міцний і довговічний. Лляні сумки дуже легко відпираються і не електризується. Такі вироби можна використовувати не тільки в якості промо-аксесуарів на виставках та акціях, а й для корпоративних подарунків і навіть продажу.

Сумки зі спанбонду з логотипом — бюджетний варіант промо аксесуарів

Відмінний варіант для тих, кому потрібно замовити велику партію текстильних сумок і при цьому не вийти за рамки бюджету. Сумки зі спанбонду недорогі, легкі, але міцні і здатні з гідністю перенести кілька виставок, промо-акцій і інших заходів. При цьому не варто забувати, що спанбонд, як і льон з бавовною, на відміну від джуту не здатний захистити від намокання речі всередині сумки. Крім того, він все-таки поступається по міцності іншим варіантам.