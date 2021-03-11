У наш економічно неспокійний час складно передбачити ситуацію на ринку праці на найближчі десять років.

Справа в тому, що ВНЗ не можуть гарантувати, що кожен випускник отримає роботу. Щороку десятки тисяч молодих фахівців в області фінансів, економіки, обліку і аудиту, юриспруденції та лінгвістики, педагогіки і комп’ютерних технологій виходять на ринок праці в пошуках роботи. Бюджетникам щастить більше. Вони отримують робоче місце відразу після закінчення навчального закладу. А що робити іншим?

Почнемо з того, що добра половина буде змушена перекваліфікуватися, деякі знайдуть роботу за професією, однак ніякого кар’єрного росту їм не світить, і лише близько сотні зможуть реалізувати себе в обраній галузі і досягти висот. Як швидко вивчити англійську мову вам розкаже Englishdom.com.

На дворі інформаційний вік, тому вищу освіту — це ще не все. Для того, щоб кар’єрно зростати, необхідно постійно підвищувати кваліфікацію, іншими словами, вчитися весь час. Інакше ви легко зійде з дистанції.

Ще про нашу освіту дуже барвисто говорить приказка «Прийшовши на роботу, забуваємо все, чому вас учили в інституті. Тут це не знадобиться »

Як би там не було, вчитися все ж треба. Влаштуватися після закінчення ВНЗ складно, але при великих стараннях і бажанні можна. Особливо якщо ви витратили п’ять або шість років саме на навчання, а не насолода дорослим життям далеко від батьків. Ринок праці так влаштований, що без диплома на серйозну роботу розраховувати безглуздо.

Не обов’язково йти вчитися 5 років, ви можете пройти курси англійської в Києві і поїхати кудись працювати, якщо є якесь хороша пропозиція. Згодом, звичайно ж, можна отримати якийсь диплом.

Батьки повинні налаштовувати майбутнього студента, що важливий не престиж, а практичність і затребуваність. Можна вчитися одночасно в двох вищих навчальних закладах, що стане безперечним плюсом, так як ви будете розвиватися не тільки як особистість, а й професіонал, притому багатопрофільний. Ця універсальність допоможе максимально швидко знайти прибуткову роботу і запустити механізм кар’єрного росту.

Як післямови можна сказати, що головне у виборі професії — це щоб до неї лежала душа. Крім хороших грошей, вона повинна приносити задоволення і задоволення життям.