Як вибрати і купити комбікорм для тварин

Пошук правильного балансу корми для корів є важливою частиною успішного ведення сільського господарства та оптимізації виробництва кормів. Харчування відіграє величезну роль у вартості яловичини і молочних продуктів, племінної худоби і виробництва кормів. Через це більшість фермерів і виробників кормів роблять пріоритетним пошук шляхів підвищення споживання корму і якості харчування для корів.

Проблеми для фермерів:

Надання якісних варіантів годування, які поліпшать здоров’я їх худоби. Використання багатих поживними речовинами кормів, які підвищують продуктивність і продуктивність їх корів. Пошук корми для великої рогатої худоби з тривалим терміном зберігання і стійкістю до псування, гниття, цвілі, бактерій і вологи.

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Покращена продуктивність і виробництво

Розмаїття чинників може впливати на харчування корів, але є чотири категорії, які охоплюють всі види великої рогатої худоби.

4 компонента, які впливають на харчові вимоги:

Технічне обслуговування — корові, а особливо телятам необхідна певна комбінація поживних речовин для підтримки травлення, відновлення тканин, щоденної активності та інших функцій. Хоча існує багато факторів, які впливають на кількість поживних речовин, необхідних для життєдіяльності, для високопродуктивної худоби тільки менша частка поживних речовин, необхідних для підтримки. Наприклад, чим холодніше або вище температура, відхиляючись від оптимальної комфортної температури, тим більше будуть вимоги до обслуговування. Зріст. У різних порід корів є свої потреби в харчуванні, які впливають на їх зростання. Вага, співвідношення м’язової маси до жиру і швидкість росту можуть бути збільшені за допомогою добавок і добавок, які забезпечують харчування. Лактація — виробництво молока варіюється в залежності від раціону корови. Живильні добавки в молочному худобі збільшують вироблення мікробного білка в рубці і засвоєння клітковини, що призводить до збільшення виробництва молока і виробленні молочного жиру. Розмноження. Для підтримки зростання плоду коровам протягом останніх трьох місяців вагітності зазвичай потрібне коригування харчування. Краще харчування з оптимальними макроелементами і мікроелементами значно впливає на здоров’я і швидкість росту розвиваються плодів.

Поліпшення якості корму для худоби

При такій великій кількості специфічних дієтичних вимог для досягнення оптимального рівня корму для корів часто потрібно включення кормових добавок. Це особливо вірно в посушливих регіонах, де нестача води і рослинності є загальними. Сезонність також може впливати на доступність або доступ до природних джерел харчування, на які спираються жуйні тварини. Сніг, дощ та інші погодні елементи безпосередньо впливають на рівень рослинності і водопостачання.

Фермери, які шукають способи забезпечити дієтичне підвищення, не повинні дивитися далі, ніж високоякісний корм з добавками, які відповідають харчовим стандартам. Кормові добавки, як живильні, так і не поживні, сприяють поліпшенню здоров’я і продуктивності тварин.