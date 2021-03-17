Як вибрати надійний антивірус?

Bitdefender протягом багатьох років є одним з лідерів індустрії антивірусного ПО. Це продукт, який постійно розвиває і вдосконалює компанія Bitdefender.

Вона гарантує, що комп’ютери, оснащені Bitdefender знаходяться під максимальним захистом і не будуть інфіковані троянами, вірусами, хробаками і т.д. Програма володіє найширшим функціоналом, який буде корисний будь-якому користувачеві.

В основі Bitdefender лежить власна технологія компанії під назвою ThreatSense, що дозволяє виявляти загрози в режимі реального часу. Робиться це за допомогою аналізу коди підозрілих файлів. Подібний підхід дозволяє компанії виявляти ще не зареєстровані в вірусних базах вірус. Ключі для Bitdefender свіжі безкоштовно представлені у вільному доступі на сайті bitdefender.ua.

До складу програми входить резидентний сканер. Його завдання — автоматична перевірка всіх файлів, коли до них звертається користувач або будь-яка програма. Крім того, в Bitdefender вбудований фільтр, що дозволяє захистити дітей від небажаних сайтів в мережі інтернет.

Особливий інтерес представляє функція антиспаму. Вона не тільки оберігає користувача від нежданих візитів, але і захищає Wi-Fi з’єднання. Це означає, при роботі в соціальних мережах можна не боятися, що особисті дані потраплять в небажані руки.

Bitdefender майже повністю написаний на асемблері. Це його перевага. На відміну від інших антивірусів Bitdefender не завантажує комп’ютер власними процесами і відрізняється підвищеною швидкістю перевірки.

Причини ремонту комп’ютерів

У більшості випадків завірусованності і засміченості системи винен сам користувач, який відвідує сумнівний сайти, працює в інтернеті без антивіруса і не проводить регулярну профілактичну роботу з Windows.

Наші фахівці займаються усуненням всіх програмних несправностей, видаляють з ноутбука віруси і відновлюють повну працездатність операційної системи. У рідкісних випадках може знадобитися повна перевстановлення ОС, але при це все дані користувача зберігаються.

Апаратні поломки діляться на два типи: електронні і механічні. Фізичні ушкодження виникають внаслідок падіння, сильного удару, вихід з ладу роз’ємів або пошкодження клавіатури і матриці.

Характерні електронні поломки включають в себе наступні несправності: пошкодження екрана, поломка жорсткого диска або оперативної пам’яті, несправність південного, північного моста, відеочипа, поломка внутрішнього або зовнішнього блоку харчування.

Всі відновлювальні роботи проводяться тільки після діагностики.

Ремонт ноутбуків Asus проводиться в майстернях обладнаних найсучаснішим і високоточним обладнанням. Інженери проводять роботи з допомогою професійних інструментів і домагаються високих результатів, незважаючи на рік випуску моделі і складність поломки.

Прийнявши несправність приладу, майстри проводять безкоштовну діагностику, яка допомагає виявити найменше порушення в працездатності деталі. Далі з клієнтом обговорюється ціна і термін ремонту, після отримання згоди, мікроелектронники приступають до ремонту ноутбука Asus.

Пристрій проходить обов’язкове тестування, на перевірку якості проведеного ремонту і тільки після цього повертається власнику з актом про виконану роботу, гарантійним талоном і квитанцією про оплату.

Висока якість ремонту і стабільну роботу ноутбука забезпечують не тільки фахівці, а й оригінальні комплектуючі, замовлені у надійних постачальників і застосування тільки ліцензійного програмного забезпечення.