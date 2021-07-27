Як вибрати сандалі і шльопанці?

Що таке сандалі

Спочатку давайте розберемося, що ж таке сандалі. На грецькому ця взуття пишеться як σανδάλια, що в перекладі на великий і могутній: легке взуття, підошва якої кріпиться на нозі за допомогою мотузок або ремінців.

За сандаль свого часу тяглися давні греки, єгиптяни, римляни та інші представники стародавнього світу, тусуватися в районі екватора, бо там тепло і валянки їм чужі. Взуття в ті часи теж не страждала одноманітністю, модельєри були досить винахідливі, сандалі виготовлялися з папірусу, дерева, шкіри і навіть із золота, з брязкальцями з дорогоцінних каменів. Вибрати сандалі і шльопанці ви можете тут respected-person.com.ua.

У слов'ян, до речі, існували адаптовані сандалі, подивіться на постоли і чуни — ті ж сандалі, тільки дещо іншого типу, це скоріше «сандалети» із закритою п'ятою і носком.

Різновиди сандалій

Коротко розберемо різновиди цієї дуже давньої і в той же час моторошно сучасного взуття.

Класичні сандалі, вони ж шльопанці і босоніжки. Зручно, практично, далеко в них краще не гуляти. Такі є практично у кожного, до чоловічих моделей часто в комплекті йдуть шкарпетки.

Римські сандалі, вони ж гладіатори. Красиво, зовсім не брутально, жіночі моделі дуже симпатичні. Є варіанти як на дуже тонкій підошві, так і на платформі. Чоловічі моделі відмінно виглядають з хорошим кованим мечем і щитом, і щоб Колізей навколо і тигри людожери Як вибрати сандалі для подорожі і активного відпочинку + що вибрали ми Добре годяться для прогулянок по місту.

В'єтнамки, або на нашу сланці. Відмінний пляжний (і не тільки) варіант. Зазвичай дуже легкі і максимально відкриті. Далеко в них не висунеш, тільки на пляж або неспішну прогулянку. Є складність на початку носіння, доводиться іноді «заточувати» пальці під них, а це біль, мозолі, сльози …

Але не у всіх людей так, та й не кожна модель сланців така підступна. У Ксюши, наприклад, останні куплені сланці зовсім не прижилися — натирали між пальців прям до здирання шкіри і крові, а торішні сланці — хоч по 20 км в них наяривал, і ні натяку на мозолі.

Гуарача — мексиканські сандалі на плоскій підошві з сириці, верх зазвичай з купи плетених ремінців. По суті, звичайні класичні сандалі, але це все-таки окремий підвид, як не крути.

Як вибрати сандалі

Отже, як вибрати сандалі, за якими параметрами? В першу чергу — зручність! Ми ж не за хлібом на сусідню вулицю прогулятися збираємося ?! Будемо ходити довго і на великі відстані! Значить, нам має бути в них комфортно.

Купувати спортивні сандалі краще в спортивних або туристичних магазинах, саме там більше шансів купити саме те, що потрібно, а не псевдо спортивні сандалі, які принесуть більше розчарувань згодом. Необхідно помацати, пом'яти, пожімкать взуття. Матеріал повинен бути м'яким і міцним.

Модель

Трекінгові або спортивні сандалі — це чудовий варіант для походів, далеких вилазок і просто «пагонів» на природу. У спеку вони дозволяють шкірі дихати, не натирають і просто комфортні при тривалій шкарпетці.

Зовнішні відмінності спортивних сандалій відразу кидаються в очі, вони не такі вишукані, як класичні або римські, у вигляді простежуються брутальні риси у вигляді агресивної позашляхової підошви і всяких карабінів і липучок, жіночий варіант скроєний, звичайно, трохи ніжніше чоловічого, але функціональність зазвичай та ж .