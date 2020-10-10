Убийство или несчастный случай? Что случилось со студенткой из Севастополя

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение с 29 на 30 сентября. Гражданам было рекомендовано отказаться от поездок за город и не выходить в море. 20-летняя студентка из Севастополя Лилия Бирулина именно в этот день отправилась на прогулку на катере в окрестностях города с 40-летним Петром Ш. — генеральным директором сети частных домов престарелых. И исчезла… Сотрудники полиции и МЧС продолжают поисковые мероприятия по сей день, но результатов пока нет. Как все произошло и, что известно сейчас, узнавал «АиФ-Крым».

Получены ценные сведения

СМИ и пользователи соцсетей начали публиковать информацию о пропаже Лилии 4 октября. По словам ее сестры, которая и является автором публикаций, 29 сентября Лилия была на отдыхе с мужчиной. В районе 17:00 того дня они отплыли на яхте из бухты «Круглая» (Омега). Спустя день Следственный комитет РК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения студентки из Севастополя. В качестве подозреваемого был задержан спутник девушки. Согласно его сведениям, они попали в шторм, девушка начала тонуть у него на глазах, он сам едва добрался до берега. Судно спасатели нашли позже, девушки на нем не было. История вызывает больше вопросов, чем ответов. Однако больше мужчина показаний не давал. До вчерашнего дня:

«В ходе следствия получены ценные сведения, которые помогут установить детально картину того дня», — сообщил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, полковник юстиции Владимир Терентьев.