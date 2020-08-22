Убирают мусор, спасают дельфинов. Какие вопросы решают эковолонтеры в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 31. АиФ-Крым №31 29/07/2020

Крым — совсем не безмятежный райский уголок, где людям удаётся сосуществовать в гармонии с природой. Полуостров очень маленький, а аппетиты у многих предпринимателей — большие. Проекты часто принимаются без тщательной оценки последствий, а чиновники бывают слишком неторопливы в действиях и решениях.

Поэтому возникают всё новые карьеры — притом, что заброшенных уже сотни. Потому тяжёлая техника заравнивает песчаные дюны на пляжах, а море «слизывает» песок с берега и принимает неочищенные стоки, сбрасываемые нелегально мини-гостиницами и «почти легально» — предприятиями.

Сохранить полуостров зеленым и цветущим не только для отдыхающих, но и для самих крымчан помогают эковолонтеры. Подробнее — в материале «АиФ-Крым».