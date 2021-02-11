Убитую дорогу на улице Генерала Лебедя в Севастополе отремонтируют к концу июня

Улицу Генерала Лебедя приведут в нормальное состояние к концу июня. На участке протяжённостью 2 км заменят бордюры, восстановят тротуары и обновят дорожное покрытие. На эти цели из бюджета выделено 39 миллионов рублей. Работы выполняет местный подрядчик – акционерное общество «Севдорстрой». Объект попал в перечень ремонтируемых дорог в текущем году благодаря многочисленным обращениям местных жителей. Кроме того, разные участки улицы Генерала Лебедя отмечены севастопольцами на «Карте убитых дорог» Общероссийского народного фронта.

Улица Генерала Лебедя спряталась между проспектом Генерала Острякова и Сарандинакиной балкой. За годы дорожное полотно здесь настолько износилось, что многие ямы стали местной достопримечательностью и попали на «Карту убитых дорог» – это проект Общероссийского народного фронта. Долгожданный ремонт начался здесь в конце января.

НИКОЛАЙ КАЛЯГИН, начальник отдела технического контроля ГБУ «Севастопольский Автодор»: «Сейчас производятся работы по переустройству бортового камня, поребрика, с последующим устройством тротуаров. После этого будет выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия с последующей укладкой двух слоёв асфальтобетона».

Работы ведёт местный подрядчик – акционерное общество «Севдорстрой». Проектом предусмотрена замена почти 16 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, а также восстановление тротуаров на всём протяжении улицы. Стоимость госконтракта – 39 миллионов рублей. Все работы планируют завершить к концу июня текущего года.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛЕНКО, главный инженер АО «Севдорстрой»: «3,5 километра бордюра заменяется, два с половиной километра поребрика, 5000 квадратных метров тротуара и 16 000 дорожной одежды. На сегодняшний день половина бордюра уже установлена, 20% поребрика. Соответственно, к тротуарам и покрытиям ещё не приступали».

Местные жители ждали ремонта несколько лет. Сейчас, когда работы уже начались, к решениям проектировщиков горожане добавляют свои пожелания.

ИННА ШИЛЬСУЛЬМАН, жительница дома №16 по улице Генерала Лебедя: «Чтобы бордюры стали выше уровня земли, потому что земля вся эта будет на дороге лежать после дождя опять».

В этом районе расположены важные социальные объекты: больничный комплекс Городской больницы №5, родильный дом №2, детский сад №127 и школа №48. Для обеспечения безопасности дорожного движения на обновлённой улице Генерала Лебедя обустроят 4 пешеходных перехода, в том числе новый – в районе дома №157 по проспекту Генерала Острякова. На 2021 год в Севастополе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также при поддержке Правительства Москвы, запланирован капитальный ремонт 11 улиц и ремонт асфальтобетонного покрытия на 33 дорогах.

Николай Кузнецов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»