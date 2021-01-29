Убранство исторической гостиницы на площади Нахимова пострадало из-за ремонта

Убранство исторической гостиницы Киста на площади Павла Степановича Нахимова пострадало из-за ведения ремонтно-строительных работ без соответствующего разрешения. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на решение Ленинского районного суда Севастополя от 25 декабря 2020 года.

Федеральное казённое учреждение «Управление Черноморского флота» и его подрядчика уже оштрафовали на значительные суммы за повреждение объекта культурного наследия, в котором сейчас расположены постпредство Президента России и Центр материально-технического обеспечения ЧФ.

Из решения Ленинского суда следует: ремонтно-строительные работы на объекте производили с 25 мая по 12 октября 2020 года. Подрядчиком выступало ООО «ПК Энергосистемы».

Нанесённый ущерб перечислен в судебном постановлении:

в помещении главного вестибюля демонтированы (уничтожены) не менее 6 пилястр ионического ордера;

в помещении главного вестибюля восстановленные после демонтажа пилястры не имеют постаментов и баз; в помещении главного вестибюля колонны ионического ордера фланкирующие вход на парадную лестницу, имеют частичную утрату (капитель ионического ордера утрачена, заменена балкой с декоративной лепниной под капитель), и в виде частичного сокрытия постамента этих колонн напольным покрытием (плиткой);

в помещении главного вестибюля демонтирована (отсутствует литая металлическая балясина на первой ступени слева парадной лестницы; в помещении главного вестибюля уничтожена часть венчающего карниза-архитрав, находившийся над колоннами, фланкирующими парадную лестницу; в помещении главного вестибюля уничтожен венчающий карниз профилированный, с модильонами и прорезками парадной лестницы находившейся на 3-м этаже здания под витражом: в результате замены оконных заполнений оконные проемы 1-го, частично 2-го и 3-го этажей южного и восточного фасадов здания.

Было даже инициировано уголовное дело, однако в его возбуждении отказали, и разбирательство перешло в ранг административных.

Интересно, что представители Управления Черноморского флота настаивали, что федеральное казённое учреждение не было осведомлено о том, что здание является объектом культурного наследия.

Впрочем, суд этот тезис отверг, напомнив, что бывшая гостиница Киста внесена в Единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приказом Минкульта ещё в 2017 году.

Ещё один штрих – в сентябре 2020 года с целью пресечения нарушений охраны объектов культурного наследия в адрес ФКУ «Управление Черноморского флота» было вынесено предписание о приостановлении работ по адресу площадь Нахимова, 2. ФКУ предписание проигнорировало, за что было оштрафовано отдельно.

Подрядчик, ООО «ПК Энергосистемы», признал неисполнение предписания о приостановке работ, но попросил смягчить наказание в связи со сложным финансовым положением — микропредприятию приходится брать кредит, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам. С учётом раскаяния компанию оштрафовали на 100 000 рублей.

На отдельном судебном заседании рассматривали факт того, что ФКУ «Управление Черноморского флота» с мая по октябрь 2020 года вело строительные и ремонтные работы в бывшей гостинице Киста без разрешения Севнаследия, чем совершило административное правонарушение. Выписан штраф на 100 000 рублей.

В связи с повреждением пилястров, капителей, ступеней и балясин, а также оконных проёмов здания XIX века ФКУ «Управление Черноморского флота» было признано виновным в нарушении ч. 1 статьи 7.14.1 КоАП РФ, что влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до двадцати миллионов рублей. Суд постановил взыскать с ФКУ минимальную сумму — полмиллиона рублей.