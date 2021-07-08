Учащиеся школы в селе Хмельницкое не вернутся в неё в сентябре

Дети из школы №36 в селе Хмельницкое не вернутся в стены своей альма-матер в сентябре. Из-за аварийного состояния здания, руководством города принято решение перераспределить воспитанников учреждения по учебным заведениям Балаклавского района. 8 июля на месте побывал вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев, где объяснил предполагаемый порядок перевода детей в другие школы.

Пожелтевшие стены, обшарпанные рамы окон и частично обвалившаяся облицовка – всё это лишь декоративные повреждения здания, не представляющие особой угрозы. Настоящая проблема не сразу бросается в глаза – её можно заметить, лишь осмотрев школу изнутри. О том, что находиться здесь опасно не только детям, но и вообще всем, своим видом дают понять многочисленные сквозные трещины. Причём, появились они достаточно давно – потому ещё в прошлом году руководство школы решило не проводить уроки в столь опасной среде.

АЛЕКСАНДР САВЧЕНКО, директор школы №36:

«Были выставлены маячки, сообщено Департаменту образования. Было принято решение комиссией, что необходимо провести изыскания. Изыскания проведены. По итогам всех изысканий принято решение что дети не должны находиться в этой зоны в течение года. С сентября месяца дети не находились в этих классах, они занимались в противоположной стороне».

Здание – 1961 года постройки. Но 60-летний юбилей в этом году в стенах школы, по объективным причинам, проводить не будут – весь праздник пришлось перенести в онлайн-формат. Сейчас остро стоит вопрос о переводе всех учащихся в другие учреждения, ведь здесь обучалось 164 человека. В Правительстве Севастополя пообещали рассмотреть возможность полного сохранения классов вместе с их руководителями.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя:

«Мы услышали пожелания педагогов, пожелания классных руководителей о том, что хотелось бы, чтобы ребята переезжали целыми классами в другие школы, вместе с классным руководителем. Это предложение мы готовы проработать. Уже к понедельнику мы ожидаем повторную встречу, где будет определено – в какие классы и какие школы полноценно ученики переезжали».

Если же некоторые родители будут настаивать на индивидуальном переходе в другой класс, в Департаменте образования и науки городского Правительства готовы рассмотреть и такой вариант. Вопрос с логистикой также уже решён – добираться до учебных учреждений ребята будут на школьных автобусах.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя:

«Предварительно было предложено 2 школы – 17-я и 59-я, две близлежащие школы. Услышали также предложение от педагогического состава рассмотреть школы Балаклавского района, например, 33-ю. С каждым классным руководителем идёт обсуждение. К понедельнику-вторнику школы уже будут определены».

Что касается дальнейшей судьбы аварийной школы – её ещё предстоит определить специалистам из Департамента капитального строительства. Цена вопроса станет ясна после разработки проекта ремонта здания.

Кирилл Попов, «Севинформбюро»