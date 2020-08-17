Участковые врачи Севастополя не выезжают на дом к заболевшим – Развожаев

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Участковые врачи Севастополе не выезжают на дом, когда пациент сам не может прийти на приём. К такому выводу на аппаратном совещании местного Правительства пришел временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Он сообщил – ему регулярно поступают жалобы от местных жителей, которые не могут получить гарантированную им государством медицинскую помощь – вместо этого в больницах требуют идти на приём в поликлинику, даже если у человека жар. О причинах такого отношения к заболевшим глава Севастополя спросил у директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «В сегодняшней обстановке это совершенно недопустимо. С учётом еще и всех наших движений навстречу врачам – можете порядок навести? Если человек с температурой звонит, то, по нашему регламенту, который мы обсуждали, мы его обследуем на дому. В том числе – и забор анализов делаем. Мощности у нас все необходимые есть. Зачем мы их гоняем по поликлиникам?»

Михаил Развожаев напомнил – медучреждениям Севастополя не так давно были выделены дополнительные автомобили, сотрудникам повышены заработные платы, однако на качестве оказываемых услуг это пока не отразилось. Сергей Шеховцов заявил – работа ведётся в штатном режиме, а все поступающие жалобы – лишь единичные случаи.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «То, что касается жалоб – они периодически возникают. Наверное, больше человеческий фактор имеет значение. Конечно, с учётом дефицита терапевтов и педиатров, который существует в некоторых поликлиниках, возможно, имеет место просто недостаток кадров».

Глава города потребовал усилить контроль за качеством оказания медицинских услуг и проверить частоту выездов к пациентам.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Они почему идут в поликлинику? А потому что раз звонят, два звонят, к ним никто не приезжает. Потом человек собирается, ему плохо, он идет в поликлинику. А потом мы думаем: «Как это, у нас источник заражения не определен?»