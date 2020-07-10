Участники форума «Таврида» устроят шоу-концерт в Ялте

12 июля в 18:00 участники первой антишколы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проведут в Ялте яркий шоу-концерт. Об этом сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Фото со страницы Арт-кластера Таврида в «ВКонтакте»

У круглого фонтана на набережной им. Ленина для жителей и гостей города выступят артисты разных творческих индустрий, музыкальных и танцевальных коллективов. Они расскажут о самом творческом форуме страны, который стартовал 10 июля в бухте Капсель под Судаком.

Участники концерта осветят важные социальные акции общественного движения #МыВместе, проходившие в период самоизоляции. В их числе «Таврида Детям», «Таврида помогает», Russian Dance, «Жить», «Большая перемена», «Поем двором», посвященная Дню Победы, а также концерты во дворах #МЫРОССИЯ, приуроченные к празднованию Дня России.

Мероприятие подготовлено при поддержке администрации города Ялта и пройдет с учетом соблюдения необходимых мер безопасности (масочного режима и принципа социального дистанцирования). Гостями концерта станут телеведущая Первого канала и тревел-журналист Ирина Пудова, основатель социального проекта «Команда Звездный Десант» и член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Злата Чепурная.