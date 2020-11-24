Учёные КФУ назвали новых обитателей пещеры Таврида

Специалисты КФУ назвали новых животных, костные остатки которых были найдены в пещере Таврида в течение полевого сезона 2020 года, передает пресс-служба вуза.

В пещере «Таврида» гостей будут встречать голографические животные Среди новых видов – несколько форм грызунов, от полевок и тушканчиков до карликового бобра и слепыша. Самый крупный грызун – дикобраз Hystrix refossa.

«Он, как и более мелкий дикобраз Виноградова, обитал непосредственно в пещере и любил погрызть кости животных, которые затаскивали туда хищники», – отметил ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета, палеонтолог Дмитрий Старцев.