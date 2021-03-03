Учёные КФУ предположили причины невосприимчивости части людей к COVID-19

В настоящее время учёным пока неизвестны причины невосприимчивости некоторых лиц к коронавирусной инфекции, однако это может быть связано с их генотипом. Такое мнение выразил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок, передает пресс-служба вуза.

В Крыму за неделю рекордно выросли темпы вакцинации от коронавируса «Вирус сильнее поражает и иногда убивает наиболее чувствительных людей из популяции. По причине генетической гетерогенности популяции кто-то более чувствителен к вирусу, а для кого-то он не представляет угрозы. Были случаи, когда человек здоров, полон сил, спортом занимается и правильно питается, а заболевание у него проходит очень тяжело, или наоборот, были пожилые люди, которые, находясь в кругу больных COVID-19, не заражались», – отметил Оберемок.

По его словам, в эпоху коронавируса для человека существует два варианта развития событий: переболеть или привиться. Он добавил, что иммунитет привитого человека будет менее сильный, чем переболевшего естественным образом.