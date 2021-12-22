Учёные КФУ разработали уникальную вакцину против гриппа

Учёные Крымского федерального университета разработали уникальную олигонуклеотидную вакцину против гриппа. Об этом сообщила младший научный сотрудник молодёжной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий КФУ Оксана Андреева, передает пресс-служба вуза.

В КФУ использовали собственную вакцину от COVID-19 — ректор вуза «Главная особенность олигонуклеотидной вакцины заключается в том, что она базируется на основе консервативных участков генома вируса гриппа, потому способна обеспечить долгосрочный иммунный ответ. Это значит, что вакцина будет учитывать все подтипы вируса гриппа, которые могут возникнуть, и противостоять им. Такая вакцина является уникальной, поскольку никто в мире не пробовал создать вакцину на основе нуклеиновой кислоты, обладающую антигенпрезентирующей областью и способную активизировать иммунный ответ», – рассказала Оксана Андреева.

По её словам, на данный момент специалисты готовы приступить к испытанию вакцины на модельных животных – мышах, чтобы убедиться в её эффективности и безопасности.