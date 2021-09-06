Учёные нашли сохранившийся череп гигантской гиены в пещере «Таврида»

Учёные Крымского федерального университета и Российской академии наук впервые на территории Европы нашли почти полный череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты, передает пресс-служба вуза.

До этого палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника. Ранее в России был найден только один такой череп в Забайкалье. Во всём мире известно ещё два аналогичных из Китая.

Другими уникальными экземплярами, найденными в этом сезоне, стали частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium.