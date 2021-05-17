Учёные назвали самые грязные бухты Севастополя

Фото: Алёна Назаркина

Стрелецкая и Балаклавская бухты – самые грязные в Севастополе. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на учёных Севастопольского отделения океанографического института. В период с 2020 по 2021 год они проводили экспедиционные работы и гидрохимический анализ проб в акваториях.

Исследования показали: Стрелецкая бухта лидирует по содержанию биогенных элементов (форм азота, фосфора и кремния), нефтепродуктов и анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ). Причём, сильнее всего страдает та часть бухты, где находятся традиционные дикие пляжи. Учёные поясняют: по мере удаления от источника загрязнения вода становится чище, а количество загрязняющих веществ не превышает уровень предельно допустимых концентраций.

«В акватории остальных бухт вода относительно чистая, были выявлены единичные случаи превышения предельно допустимых концентраций по БПК5 (величина биологического потребления концентраций кислорода, – прим.), нефтепродуктам, концентрации АПАВ», – отмечают исследователи.

Традиционным местом загрязнения можно назвать место сброса канализационных стоков с очистных сооружений в Балаклавской бухте. Учёные также фиксируют там загрязнение. Более того – по их словам, из-за того, что сброс проходит рядом с берегом, на глубине до 30 метров, загрязнения плохо влияют на всю рекреационную зону от мыса Айя до Василевой балки и мыса Фиолент.

Есть и достаточно хорошая новость – сброс стоков с КОС «Южные» в районе Голубой бухты стал меньше влиять на качество вод Севастополя после того, как был отремонтирован трубопровод и ликвидирован прорыв. Ученые ожидают, что летом здесь не будет такой неблагоприятной эпидситуации, как в предыдущие годы, подчеркнул директор Севастопольского отделения государственного океанографического института им. Н.Н. Зубова Николай Дьяков.

Интересно, что бухта Омега – пока относительно чистая. Здесь зафиксированы только единичные превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ. По словам Дьякова, пока купаться в бухте безопасно, а вот ближе к августу, когда море прогреется, надо быть осторожнее.

В Севастопольской и Южной бухтах загрязнения зафиксировали только в тупиковых зонах акваторий. Кроме того, повышенные величины биологического потребления концентраций кислорода наблюдались в районе Ласпинской бухты, а также в районе мыса Сарыч – на достаточно большом расстоянии от берега. Учёные подозревают, что источник загрязнения – сброс стоков с КОС Фороса.

Сейчас ученые взяли пробы в Карантинной, Песочной и Казачьей бухтах – результаты станут известны чуть позже.

Директор Севастопольского отделения государственного океанографического института также рассказал, что в июне, после начала купального сезона, они планируют исследовать загрязнённость севастопольских пляжей. Пока же отдельные очаги загрязнений появляются в районе пляжей вблизи села Андреевки – у мыса Магопуло и Лукулл.

Как уточняется, причиной сильного загрязнения обычно становится сброс плохо очищенных канализационных стоков в Каче. Из-за этого на небольшой глубине около береговой линии повышается концентрация нитратного и аммонийного азота и тяжелых металлов.