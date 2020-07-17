Ученые подняли из пещеры «Таврида» 200 мешков с костными останками

В пещере «Таврида» завершился очередной этап палеонтологических исследований, во время которых на поверхность было поднято еще более 200 мешков грунта с костями доисторических животных.

Палеонтологи Александр Лавров и Дмитрий Старцев показывают одну из находок — правую бедренную кость носорога стефаноринуса. Фото: Галия Шакирова/ РГ

— В этом сезоне мы сосредоточились на Южном коридоре — сделали три полноценных шурфа, — рассказал «РГ» старший научный сотрудник лаборатории млекопитающих Палеонтологического института имени А. А. Борисяка, кандидат биологических наук Александр Лавров. — На остальных шурфах мы не смогли уйти далеко, так как на глубине около одного метра начинается слой известняковых камней и крупных валунов. Чтобы поднять наверх мешки грунта, пришлось организовать целую инженерную операцию, потому что протаскивать их через узкий лаз — задача нетривиальная. Все было поднято на поверхность, перевезено на территорию Крымского федерального университета им. Вернадского и промыто. Но значимых находок всего около дюжины. Мы не ожидали, что их плотность окажется такой низкой. Это связано с тем, что костеносный слой в пещере неравномерный.

Среди обнаруженных останков — правая бедренная кость носорога стефаноринуса, левая локтевая кость носорога эламотерия, фрагменты метаподии слона (предположительно, южный слон), а также лопатка оленя и фрагмент рога горного барана. Среди ископаемых птиц пещеры найдено много останков стрепетов — мелких дроф. Присутствие таких пернатых указывает на наличие открытых (степных и саванновых) ландшафтов в эпоху их обитания. Это же подтверждают и кости гигантских страусов пахиострутио.

Палеонтологи, собираясь вернуться в «Тавриду» уже в августе, не теряют надежду обнаружить и более интересные находки.

— Надеемся, что следующий этап работы принесет большее количество материала, который расширит наши представления о палеофаунистическом комплексе Крыма и юга русской равнины периода поздний виллафранк, — добавил Лавров. — После того, как вскроют слой в пещере и прокопают маршрут для туристов, у нас будут боковые отнорки, которые более доступны. Геофизические исследования показали, что внутри есть несколько камер. Недавно найдены еще два грота. Но нужно раскапывать входы. Мы предполагаем, что они богаты древними костями, и какие-то новые находки там будут. Кроме этого, существуют небольшие ответвления — так называемая «Ванина дырка» и «Ванино кольцо» протяженностью 20 метров. В последнем были обнаружены кости. Но их собрали с поверхности, а внутри никто не копал.

По словам Лаврова, работы для ученых в пещере хватит еще лет на десять.

— Исследование одного только «Грота гиен», где в 2018 году были обнаружены многочисленные костные останки, растянется еще как минимум на два сезона, — уверен палеонтолог.

При этом ученый отмел идею о возможном пребывании в «Тавриде» древнего человека.

— Люди никогда не жили в пещерах такого типа. Даже если мы найдем фрагменты человеческих останков, это будет означать, что человек стал жертвой хищника, который и затащил его в свое логово, — резюмировал Лавров.