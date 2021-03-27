Ученые против. Нужны ли Крыму опреснительные установки?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 10. АиФ-Крым №10 10/03/2021

Не в первый раз Крыму приходится выбирать между жизненно необходимым и возможными неприятными последствиями. Можно вспомнить историю с Крымской АЭС, вложенные в неё миллиарды рублей, перспективу ухода от энергодефицита — и страх перед возможным повторением Чернобыльской трагедии.

Тогда победила осторожность. А вот в случае с многочисленными карьерами много раз верх брала жадность и недальновидность. Поэтому добытчики песка и камня снова и снова «дырявили» полуостров, вместо того, чтобы использовать уже существующие заброшенные разработки.

Сейчас снова приходится выбирать: строить в Крыму опреснительные установки или можно обойтись без них? Точнее, место для нескольких опреснительных станций уже определено, но будет ли расширена эта сеть для других приморских городов и посёлков? В вопросе разбирались «АиФ-Крым».