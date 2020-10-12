Учёные рассматривают возможность использования воды из реки Салгир

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Несколько российских научных организаций изучают возможность очистки воды реки Салгир для её дальнейшего использования. Об этом в понедельник, 12 октября, на совещании по ситуации с водоснабжением сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава Республики уточнил, что использовать воду из Салгира в питьевых целях нельзя.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, глава Республики Крым: «Изучаем возможность очистки вод реки Салгир с учётом ее загрязненности, но как бы уже всё равно понятно, что подать её в систему водоснабжения напрямую вряд ли получится. На орошение техническая вода, пока предварительно, так?»

По словам генерального директора государственного предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, экспертные заключения о состоянии воды в Салгире предоставят четыре научных организации. Одно заключение пришло в воскресенье.

ВЛАДИМИР БАЖЕНОВ, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма»: «Пока утешительного характера можем рассматривать. Но всё равно пройдёт пилотный проект какой-то. Те специалисты, которые приезжали в четверг-пятницу, работали в нашей лаборатории, сами забирали воду, привезли с собой инструменты, реактивы. И первая пока информация – достаточно спокойная. Она – не окончательная, но не позволяет сделать вывод, что тема Салгира умерла. Ждем до конца дня прихода от остальной науки российской. Приезжало много (специалистов), нами занимались».

С сегодняшнего дня в Крыму начнут бурить новые скважины для обеспечения водой Симферополя. В начале сентября ввели в эксплуатацию девять дополнительных скважин на Ивановском и Сельском водозаборах в Сакском районе.