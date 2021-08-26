Учёные СевГУ и Института востоковедения РАН проводят исследования в Абхазии

Фото: пресс-служба Севастопольского государственного университета

Представители Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН совместно с Абхазским государственным музеем исследовали морское дно в акватории некоторых абхазских городов в рамках первого этапа международной экспедиции. Об этом сообщила пресс-служба СевГУ.

В пресс-службе уточнили, что в акватории Сухума обследован район морского дна, прилегающий к Сухумской крепости. В этом районе некогда располагалась пока не обнаруженная легендарная Диоскурия, а позднее — римский город и крепость Себастополис. От названия этого римского поселения получил имя современный Севастополь. На морском дне обследованы остатки крепостных сооружений, относящихся к римскому и византийскому периодам, проведена гидролокационная разведка акватории на площади более 100 гектаров.

По данным университета, учёные провели масштабную разведку морского дна в акватории Гудауты. Они ставили своей целью выявить места кораблекрушения судна предположительно V века до нашей эры. На это происшествие указывают неоднократно поднятые со дна керамические изделия, в частности, амфоры, относящиеся к указанному периоду. Участники экспедиции провели обследование акватории площадью 5 квадратных километров с помощью гидролокатора бокового обзора. В следующем сезоне работы в этом районе будут продолжены.