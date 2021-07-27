Учёные СевГУ на авиасалоне МАКС-2021 представили модель аэротакси будущего

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Ученые Севастопольского государственного университета представили модель аэротакси «3 по 200» на XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, проходившем с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Разрабатываемое в университете аэротакси будет обладать способностью вертикального взлёта и сможет развивать скорость до 200 километров в час. Его грузоподъёмность — до 200 килограммов, радиус полёта составит 200 километров. Эта модель предназначена для быстрой перевозки грузов и пассажиров.

Сейчас учёные ищут перспективную аэродинамическую компоновку аэротакси, которая будет сильно отличаться от современных пилотируемых вертолётов.

Учёные СевГУ уже приступили к полевым испытаниям малых прототипов беспилотников, которые позволят им изучить отклик машин на движение в реальной атмосфере и сделать так, чтобы они успевали среагировать на погодную обстановку за сотые доли секунды.

XV Международный авиационно-космический салон, проходивший в период с 20 по 25 июля, завершил свою работу. Салон подтвердил статус крупнейшего делового мероприятия: объём контрактов и соглашений о намерениях достиг 265 миллиардов рублей. За шесть дней работы салон посетили 135 тысяч участников и гостей.