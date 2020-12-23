Учёный КФУ назвал сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году. Такое мнение выразил вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ Владимир Оберемок, передает пресс-служба университета.

В Крыму введут новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 По мнению учёного, лавинообразных подъёмов заболеваемости COVID-19 уже не будет.

«К лету 2021 года в северном полушарии нашей планеты, в том числе и в Крыму, выработается коллективный иммунитет. Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в этом году. Тогда заболеют все те, кто ещё не заболел. На мой взгляд, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится. Мы вернёмся в нормальное русло жизни. Я не утверждаю, что люди будут жить так же, как и в 2019 году. Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищённости и открытости границ между странами к этому времени появится», – рассказал Владимир Оберемок.