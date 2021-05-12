Учёный КФУ рассказал, каким будет урожай плодовых культур в Крыму

Температурные аномалии, которые фиксируются в Крыму с начала 2021 года, привели к сильному повреждению цветковых почек персиков и абрикосов, что скажется на урожайности данных плодовых культур. Об этом сообщил доцент кафедры плодоводства и виноградарства Крымского федерального университета Владимир Рябов, передает пресс-служба вуза.

Глава Минобрнауки РФ запустил инновационную сельскохозяйственную долину КФУ По его словам, нетипичность прошедшей зимы заключалась в том, что периоды интенсивного потепления сменялись периодами резкого похолодания, а холодное начало мая и прогнозируемое потепление во второй половине месяца свидетельствуют о том, что температура остаётся неустойчивой.

«В конце января и в начале февраля температура в некоторых регионах Крыма поднималась до +18 градусов днём, а с 14 по 20 февраля опускалась до -15 градусов в столице и -18 градусов в степных и предгорных районах. Такая ситуация привела к тому, что некоторые плодовые культуры (персики и абрикосы), завершив период биологического покоя, начали преждевременную вегетацию. Это привело к снижению морозостойкости растений и вызвало сильное повреждение цветковых почек в период последовавших морозов. При этом степень повреждений была значительной и по большинству сортов достигала 80-90% от общего количества заложившихся цветков», – рассказал доцент кафедры плодоводства и виноградарства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.