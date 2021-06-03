Учёный КФУ составила психологический портрет сообщающих о «минировании»

Ложные звонки о «минировании» в большинстве своём совершают социопаты, мстящие обществу за личные неудачи в жизни, считает доцент кафедры общей психологии и психофизиологии Таврической академии КФУ Ольга Войновская, передает прессс-служба вуза.

Силовики проверяют в Симферополе информацию о бомбе в детской больнице После трагического случая в Казани в разных регионах России увеличилось количество ложных сообщений о минировании государственных учреждений. Активно в последнее время телефонные террористы действуют и в Крыму. По мнению специалистов, далеко не все понимают, что подобные сообщения – не шутка, а преступление.

«Конечно, есть случаи, когда такие звонки делают дети, возможно, на спор или для привлечения внимания. Это уже подозрение на то, что ребёнок склонен к асоциальному поведению. Если говорим о взрослых людях, то можно назвать две основные причины: иллюзия самоутверждения и месть обществу за личные неудачи в жизни. Такие люди, как правило, болезненно эгоцентричны, это социопаты. Среди них нередко попадаются и садистические натуры, которым доставляет удовольствие страх и паника других людей. Существование того типа личности возможно только в рамках модели «сделать» всех», – рассказала Ольга Войновская.